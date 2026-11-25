Chính phủ vừa ban hành Nghị định 412/2026/NĐ-CP, thay thế Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Văn bản mới bổ sung các quy định xử phạt đối với vi phạm về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, hoạt động của thành viên giao dịch và lưu ký carbon, cũng như nghĩa vụ của các chủ thể tham gia sàn giao dịch carbon trong nước.

Đáng chú ý, quy định mới tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Các cơ sở phát thải vượt hạn ngạch nộp trả có thể bị phạt tới 400 triệu đồng, trong khi hành vi thao túng giá trên sàn giao dịch carbon có thể chịu mức phạt cao nhất 1 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ.

Doanh nghiệp chậm nộp báo cáo có thể bị phạt 200 triệu đồng

Theo Luật sư Trương Tử Long, các quy định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính có xu hướng tăng mức phạt lên khoảng gấp đôi so với trước đây. Những doanh nghiệp có lượng phát thải lớn, trên 3.000 tấn CO₂e, cần đặc biệt lưu ý các nghĩa vụ liên quan đến kiểm kê và giảm nhẹ phát thải.

Theo Điều 46 Nghị định 412/2026/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp báo cáo kiểm kê khí nhà kính, kế hoạch giảm nhẹ phát thải và báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được quy định theo thời gian chậm nộp.

Cụ thể, trường hợp chậm nộp dưới 31 ngày sẽ bị cảnh cáo. Nếu thời gian chậm nộp từ 31 ngày đến dưới 91 ngày, mức phạt tiền từ 100-160 triệu đồng. Trường hợp chậm nộp từ 91 ngày trở lên, mức phạt tăng lên từ 160-200 triệu đồng.

Đáng lưu ý, hành vi chậm nộp kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được bổ sung vào nhóm vi phạm bị xử phạt.

Đối với trường hợp không thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính hoặc báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở trong năm phải nộp, hoặc chậm nộp quá 6 tháng so với thời hạn quy định, mức phạt cũng từ 160-200 triệu đồng.

Ngoài ra, các cơ sở có hành vi báo cáo sai lệch từ 10% trở lên về tổng lượng phát thải hoặc tổng lượng giảm phát thải sẽ bị phạt từ 60-100 triệu đồng.

Một nội dung mới đáng chú ý khác là chế tài đối với hành vi phát thải vượt hạn ngạch nộp trả. Theo đó, mức xử phạt được phân chia theo lượng phát thải vượt hạn ngạch.

Cụ thể, đối với hành vi phát thải vượt hạn ngạch nộp trả dưới 1.000 tấn CO₂ tương đương, vi phạm lần đầu bị cảnh cáo. Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Với lượng phát thải vượt hạn ngạch từ 1.000 tấn CO₂ tương đương đến dưới 3.000 tấn CO₂ tương đương, mức phạt từ 20-75 triệu đồng.

Đối với hành vi phát thải vượt hạn ngạch từ 3.000 tấn CO₂ tương đương đến dưới 5.000 tấn CO₂ tương đương, mức phạt tăng lên từ 100-300 triệu đồng. Trường hợp lượng phát thải vượt từ 5.000 tấn CO₂ tương đương trở lên, mức phạt cao nhất là 400 triệu đồng.

Theo các chuyên gia, thời hạn 31/3/2027 đang đến gần, doanh nghiệp cần chủ động hoàn thành và nộp báo cáo kiểm kê khí nhà kính đúng thời gian quy định. Đây cũng là kỳ đầu tiên các cơ sở phải nộp báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Việc rà soát, tổng hợp dữ liệu và chuẩn bị báo cáo từ sớm sẽ giúp doanh nghiệp bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của số liệu, hạn chế nguy cơ bị xử phạt do chậm nộp hoặc báo cáo sai lệch.

Thao túng giá hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon bị phạt tới 1 tỷ đồng

Nghị định 412/2026/NĐ-CP cũng quy định cụ thể mức xử phạt đối với các vi phạm trong hoạt động giao dịch carbon.

Đối với thành viên giao dịch carbon, các hành vi như không thông báo kết quả giao dịch cho khách hàng ngay sau khi giao dịch được thực hiện theo phương thức đã thỏa thuận; không gửi sao kê hằng tháng về tài khoản tiền, tài khoản lưu ký hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; không lưu trữ hồ sơ giao dịch hoặc không thực hiện báo cáo theo quy định có thể bị phạt từ 15-25 triệu đồng.

Mức phạt từ 25-35 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như không cung cấp thông tin về tài khoản của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; không bảo đảm chủ thể mở tài khoản và tham gia giao dịch thuộc đối tượng được phép trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; hoặc không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin giao dịch trên hệ thống.

Trong khi đó, hành vi không bảo đảm tài khoản giao dịch hiển thị riêng biệt giữa cấu phần giao dịch carbon và cấu phần giao dịch chứng khoán ngay từ khi người dùng đăng nhập sẽ bị phạt từ 50-75 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với các hành vi không tách biệt, không theo dõi và hạch toán riêng giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon với các hoạt động giao dịch khác; thực hiện bù trừ chéo hoặc vay, mượn hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon với các hoạt động giao dịch khác; không bảo mật tài khoản và hồ sơ giao dịch của khách hàng.

Đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống giao dịch carbon có thông tin sai lệch, không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc thiếu các nội dung theo quy định, mức phạt tiền từ 100-150 triệu đồng.

Đặc biệt, nghị định mới quy định mức phạt từ 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác, kết hợp tung tin đồn sai sự thật hoặc cung cấp thông tin sai lệch nhằm thao túng giá hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi lợi dụng sự cố hoặc lỗ hổng trong hệ thống công nghệ thông tin để chiếm đoạt hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon khi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, nghị định còn quy định chế tài đối với các vi phạm liên quan đến thành viên lưu ký carbon, ngân hàng thanh toán, hoạt động cung cấp dịch vụ của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Các quy định mới được bổ sung nhằm xác định rõ trách nhiệm và mức xử phạt đối với những chủ thể tham gia thị trường carbon trong nước, từ hoạt động giao dịch, lưu ký đến thực hiện nghĩa vụ của các bên tham gia sàn giao dịch.