Tăng mức xử phạt vi phạm giảm phát thải khí nhà kính, bổ sung chế tài hành vi phát thải vượt hạn ngạch nộp trả. Ảnh minh họa: Yến Chi

Nghị định 412/2026/NĐ-CP thay thế Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường vừa được Chính phủ ban hành đã bổ sung nhiều quy định mới trong xử phạt vi phạm về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, vi phạm quy định về thành viên giao dịch carbon, vi phạm quy định về thành viên lưu ký carbon, vi phạm quy định về nghĩa vụ của chủ thể tham gia giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước…

CƠ SỞ PHÁT THẢI VƯỢT HẠN NGẠCH NỘP TRẢ CÓ THỂ BỊ PHẠT TỚI 400 TRIỆU ĐỒNG

Nhìn nhận về những quy định mới liên quan đến vấn đề xử phạt vi phạm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp phát thải lớn (>3.000 tấn CO₂e) cần đặc biệt chú ý những chế tài liên quan tới hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Theo Luật sư Trương Tử Long, nhìn chung, mức phạt mới có xu hướng tăng gấp đôi so với mức phạt cũ. Ví dụ như với hành vi chậm nộp có thể bị phạt tới 200 triệu đồng. Đối với Báo cáo kiểm kê khí nhà kính, Kế hoạch giảm phát thải và Báo cáo giảm nhẹ phát thải cấp cơ sở, nếu chậm nộp dưới 31 ngày sẽ bị cảnh cáo; từ 31 đến dưới 91 ngày bị phạt từ 100–160 triệu đồng; trên 91 ngày bị phạt từ 160–200 triệu đồng. Đáng lưu ý là lỗi chậm nộp kế hoạch giảm nhẹ phát thải mới được bổ sung vào diện xử phạt.

Bảng thống kê chi tiết hành vi vi phạm về giảm phát thải khí nhà kính và mức phạt tương ứng theo Điều 46 Nghị định 412/2026/NĐ-CP. (Nguồn: TTL)

Bên cạnh đó, đối với hành vi không lập hoặc nộp chậm quá 06 tháng bị xử phạt nặng. Cơ sở không thực hiện báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở trong năm phải nộp, hoặc nộp chậm quá 6 tháng so với hạn quy định, mức phạt từ 160- 200 triệu đồng.

Đối với các vi phạm về báo cáo sai lệch từ 10% trở lên về tổng lượng phát thải hoặc tổng lượng giảm phát thải bị phạt từ 60–100 triệu đồng.

Đáng chú ý, quy định mới đã bổ sung chế tài đối với hành vi phát thải vượt hạn ngạch nộp trả. Theo đó, các cơ sở phát thải vượt mức so với hạn ngạch nộp trả từ 1.000 tấn CO₂e trở lên sẽ bị xử phạt theo các ngưỡng.

Với hành vi phát thải vượt hạn ngạch nộp trả từ 3.000 tấn CO2 tương đương đến dưới 5.000 tấn CO2 tương đương, mức phạt tăng lên từ 100- 300 triệu đồng. Đặc biệt, nếu mức phát thải vượt quá 5.000 tấn CO₂e trở lên, cơ sở sẽ bị xử phạt với mức cao nhất là 400 triệu đồng.

Cụ thể, đối với vi phạm lần đầu đối với hành vi phát thải vượt hạn ngạch nộp trả dưới 1.000 tấn CO2 tương đương chỉ bị phạt cảnh cáo. Tuy nhiên, đối với trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần đối với hành vi phát thải vượt hạn ngạch nộp trả dưới 1.000 tấn CO2 tương đương có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng. Mức phạt tăng lên từ 20-75 triệu đồng đối với hành vi phát thải vượt hạn ngạch nộp trả từ 1.000 tấn CO2 tương đương đến dưới 3.000 tấn CO2 tương đương;

Theo chuyên gia, hạn mốc 31/03/2027 đang đến gần, doanh nghiệp cần chủ động hoàn thành và nộp báo cáo kiểm kê khí nhà kính đúng hạn để tránh bị xử phạt. Đặc biệt, đây cũng là kỳ đầu tiên các cơ sở phải nộp Báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Do đó, ngay từ bây giờ, doanh nghiệp cần rà soát, tổng hợp dữ liệu. Chuẩn bị từ sớm là bước thiết thực để bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác, tránh nguy cơ bị xử phạt.

Bảng thống kê chi tiết hành vi vi phạm về giảm phát thải khí nhà kính và mức phạt tương ứng theo Điều 46 Nghị định 412/2026/NĐ-CP.

XỬ PHẠT NẶNG HÀNH VI THAO TÚNG GIÁ HẠN NGẠCH

Liên quan đến quy định về thành viên giao dịch carbon, các hành vi không thông báo kết quả giao dịch cho chủ thể tham gia giao dịch ngay sau khi giao dịch được thực hiện theo hình thức đã thỏa thuận; Không gửi sao kê hàng tháng tài khoản tiền, tài khoản lưu ký hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon cho chủ thể tham gia giao dịch hoặc khi có yêu cầu của chủ thể tham gia giao dịch; Không lưu trữ hồ sơ giao dịch của khách hàng theo quy định của pháp luật; Không thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo theo yêu cầu cho cơ quan có thẩm quyền có thể bị phạt từ 15-25 triệu đồng.

Mức phạt tiền từ 25-35 triệu đồng đối với thành viên giao dịch carbon thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của chủ thể tham gia giao dịch là khách hàng của mình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Không bảo đảm chủ thể mở tài khoản giao dịch, chủ thể tham gia giao dịch là đối tượng thực hiện trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon theo quy định. Cùng với đó là hành vi không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin giao dịch trên hệ thống giao dịch carbon;...

Phạt tới 1 tỷ đồng với hành vi cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch để thao túng giá hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Mức phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với thành viên giao dịch carbon thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: Không bảo đảm tài khoản giao dịch hiển thị tách biệt giữa cấu phần giao dịch các-bon và cấu phần giao dịch chứng khoán ngay từ khi đăng nhập vào tài khoản giao dịch của người dùng;

Không tách biệt các giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; không theo dõi riêng; không hạch toán riêng hoạt động giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon với các hoạt động giao dịch khác; Thực hiện bù trừ chéo hoặc vay, mượn hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon với các hoạt động giao dịch khác; Không bảo mật tài khoản và hồ sơ giao dịch của khách hàng theo quy định.

Đặc biệt, mức phạt tiền từ 100-150 triệu đồng đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống giao dịch carbon có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm hoặc không có đầy đủ nội dung theo quy định hoặc không có đầy đủ những nội dung quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của cơ quan, tổ chức chấp thuận đăng ký.

Quy định mới cũng nêu rõ mức xử phạt với hành vi vi phạm về thành viên lưu ký carbon, về ngân hàng thanh toán, về cung cấp dịch vụ của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, về cung cấp dịch vụ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, vi phạm quy định về hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Đối với vi phạm quy định về nghĩa vụ của chủ thể tham gia giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước cũng có mức phạt rất nặng. Đáng chú ý, phạt từ 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với một trong các hành vi cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch để thao túng giá hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Mức phạt cũng áp dụng với hành vi lợi dụng sự cố, lỗ hổng trong hệ thống công nghệ thông tin để chiếm đoạt hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.