Ngày 29/11/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được thông báo của Công an Thành phố Hà Nội về việc khởi tố vụ án hình sự thao túng giá chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (CDO – HOSE).

Cụ thể, qua quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 22/11/2017, Cơ quan An ninh điều tra – Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Vân Giang, sinh năm 1981, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á - chi nhánh Hà Nội về tội thao túng giá chứng khoán quy định tại Điều 181c Bộ Luật hình sự.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lạc Nhạn