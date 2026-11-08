Thao túng cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch 2 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với ông Lê Việt Cường cùng 4 cá nhân do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu BCE của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Becamex BCE, HOSE: BCE).

Cụ thể, ông Lê Việt Cường (trú tại phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 đến ngày 4/3/2025, ông Cường đã sử dụng tổng cộng 8 tài khoản chứng khoán gồm 4 tài khoản đứng tên mình, mượn 3 tài khoản của nhà đầu tư khác và 1 tài khoản nhờ đứng tên hộ nhằm thực hiện giao dịch thao túng cổ phiếu BCE.

Bên cạnh mức phạt tiền, UBCKNN còn áp dụng biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn đối với ông Lê Việt Cường. Trong đó, ông Cường bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm.

Thao túng cổ phiếu bằng 8 tài khoản, ông Lê Việt Cường cùng 4 cá nhân cùng bị cấm giao dịch (Ảnh minh hoạ).

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán hoặc đứng tên sở hữu hộ dẫn đến thao túng thị trường, 4 cá nhân gồm Lê Mộng Thái Thương, Lê Mộng Trúc Quỳnh, Trương Kim Duyên và Nguyen Susan Ha đã bị xử phạt đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng.

Theo UBCKNN, kết quả kiểm tra chưa có cơ sở xác định những người này có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.

Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành Quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bốn cá nhân trên. Các biện pháp bao gồm cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các định chế tài chính, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư trong thời hạn 2 năm.

Các quyết định áp dụng biên pháp ngăn chặn đối với 4 cá nhân trên và ông Cường đều có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.