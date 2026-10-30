Thao túng cổ phiếu Kido: 3 cá nhân bị phạt 4,5 tỷ đồng, 17 người bị đình chỉ giao dịch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 654 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Mỗi cá nhân bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng, tổng số tiền phạt là 4,5 tỷ đồng.

Theo kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến ngày 6/1/2025, ba cá nhân này đã sử dụng tổng cộng 61 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu KDC nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán. Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra và tính toán của UBCKNN cho thấy không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của 3 cá nhân trên.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, UBCKNN ban hành Quyết định số 656 áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với cả ba cá nhân.

Theo đó, ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 2/11/2026. Đồng thời, 3 cá nhân này cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, cũng như công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn.

Liên quan đến vụ việc, ngày 28/10/2026 UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 655 xử phạt 17 cá nhân có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường đối với cổ phiếu KDC.

Theo quyết định, 17 cá nhân cùng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng.

Trong số này 8 cá nhân gồm: ông Nguyễn Minh Hiếu, bà Nguyễn Thị Hải Anh, bà Nguyễn Thị Thảo Sương, bà Nguyễn Thị Thu Trang, bà Nguyễn Thị Thùy Nhung, ông Nguyễn Văn Cường, ông Quách Vũ Hưng và ông Trần Võ Quang Sang đã cho ông Thang Phú Minh mượn 8 tài khoản chứng khoán để giao dịch.

9 cá nhân còn lại gồm bà Lê Thị Mỹ Vinh, ông Lê Văn Quang, ông Lê Ngọc Hải, ông Võ Thành Tâm, bà Vương Kim Vy, ông Trịnh Hiếu Từ, ông Trần Bồi Tài, bà Trần Thị Thu Oanh và ông Trần Hoàng Nam đã cho bà Lâm Thúy Hằng mượn tổng cộng 48 tài khoản chứng khoán.

Các tài khoản này được sử dụng trong các giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu KDC trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến ngày 6/1/2025.

UBCKNN cho biết, tại thời điểm kiểm tra chưa có cơ sở để xác định số lợi bất hợp pháp mà 17 cá nhân có được từ hành vi vi phạm.

Cùng ngày, UBCKNN ban hành Quyết định số 657 áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật đối với 17 cá nhân này.

Theo đó, 17 người trên bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 2/11/2026. Đồng thời, họ cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán theo quy định, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày này.