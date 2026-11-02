Thao túng cổ phiếu KDC suốt 8 tháng, 3 cá nhân bị phạt 4,5 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 654/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ba cá nhân gồm ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo. Mỗi cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, tương ứng tổng số tiền xử phạt là 4,5 tỷ đồng.

Theo kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến ngày 6/1/2025, ba cá nhân này đã sử dụng 61 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện mua, bán cổ phiếu KDC của CTCP Tập đoàn Kido nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán.

Đáng chú ý, ngoài hình thức phạt tiền, UBCKNN còn áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ba cá nhân này.

Cụ thể, cả ba bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 2/11/2026. Đồng thời, họ bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn.

UBCKNN cho biết, kết quả kiểm tra và tính toán khoản thu trái pháp luật có được từ hành vi vi phạm của ba cá nhân không ghi nhận khoản thu trái pháp luật.

Liên quan đến vụ việc thao túng cổ phiếu KDC, UBCKNN cũng cho biết, đã xử phạt 17 cá nhân có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường.

Trong số này, 8 cá nhân đã cho ông Thang Phú Minh mượn 8 tài khoản chứng khoán. 9 cá nhân còn lại cho bà Lâm Thúy Hằng mượn tổng cộng 48 tài khoản để thực hiện giao dịch.

Theo quyết định xử phạt, cả 17 cá nhân bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng. Kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý cũng chưa có cơ sở để xác định số lợi bất hợp pháp mà những người này có được từ hành vi vi phạm.

Không dừng ở việc đình chỉ giao dịch, theo Quyết định số 657/QĐ-UBCK ngày 28/10, 17 cá nhân này còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 2/11/2026; đồng thời bị cấm đảm nhiệm các chức vụ tại những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định.

Như vậy, liên quan đến vụ thao túng cổ phiếu KDC, tổng cộng 20 cá nhân bị áp dụng biện pháp cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm. Trong đó, ba cá nhân trực tiếp thực hiện hành vi thao túng bị phạt tổng cộng 4,5 tỷ đồng, còn 17 cá nhân cho mượn tài khoản bị đình chỉ hoạt động giao dịch 9 tháng.