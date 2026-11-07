Ngày 6/11/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật đối với 5 cá nhân liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu BCE của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Theo Quyết định số 672/QĐ-XPHC ban hành ngày 5/11/2026, UBCKNN xử phạt ông Lê Việt Cường số tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Kết quả giám sát, kiểm tra cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 đến ngày 4/3/2025, ông Lê Việt Cường đã sử dụng tổng cộng 8 tài khoản chứng khoán để thực hiện các giao dịch thao túng cổ phiếu BCE.

Trong số này, 4 tài khoản đứng tên ông Cường, 3 tài khoản mượn của các nhà đầu tư khác và 1 tài khoản nhờ người khác đứng tên sở hữu chứng khoán.

Hành vi trên vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán. Mức phạt 1,5 tỷ đồng được áp dụng theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra và tính toán của cơ quan quản lý cho thấy ông Lê Việt Cường không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi thao túng cổ phiếu BCE.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, UBCKNN ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBCK áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với ông Cường.

Theo đó, ông Lê Việt Cường bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026. Đồng thời, cá nhân này bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn.

Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Liên quan đến vụ việc, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 673/QĐ-XPHC ngày 5/11/2026 xử phạt 4 cá nhân gồm bà Lê Mộng Thái Thương, bà Lê Mộng Trúc Quỳnh, bà Trương Kim Duyên và bà Nguyen Susan Ha.

Cụ thể, bà Lê Mộng Thái Thương, bà Lê Mộng Trúc Quỳnh và bà Nguyen Susan Ha đã cho ông Lê Việt Cường mượn tài khoản chứng khoán. Trong khi đó, bà Trương Kim Duyên đứng tên sở hữu chứng khoán hộ ông Cường.

Các tài khoản và việc đứng tên sở hữu chứng khoán này được ông Cường sử dụng để thực hiện giao dịch dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu BCE trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 đến ngày 4/3/2025.

Với hành vi vi phạm, cả 4 cá nhân bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

UBCKNN cho biết, kết quả kiểm tra chưa có cơ sở xác định 4 cá nhân này có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài hình thức đình chỉ giao dịch, căn cứ Quyết định số 675/QĐ-UBCK, cả 4 cá nhân tiếp tục bị áp dụng biện pháp cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026.

Đồng thời, những người này cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm, tính từ cùng ngày.

Như vậy, liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu BCE, UBCKNN đã xử phạt và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với tổng cộng 5 cá nhân. Trong đó, một người bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng, 4 người bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 9 tháng và cả 5 người đều bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm kể từ ngày 10/11/2026.