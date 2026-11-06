Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Ngày 6/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm liên quan đến giao dịch cổ phiếu BCE của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Theo Quyết định số 672/QĐ-XPHC, ông Lê Việt Cường bị phạt 1,5 tỷ đồng do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 đến ngày 4/3/2025, ông Cường sử dụng tổng cộng 8 tài khoản chứng khoán, gồm 4 tài khoản đứng tên mình, 3 tài khoản mượn của các nhà đầu tư khác và 1 tài khoản nhờ đứng tên sở hữu để giao dịch thao túng cổ phiếu BCE. Kết quả kiểm tra, tính toán cho thấy ông Cường không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.

Ảnh minh họa

Cùng ngày, UBCKNN ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBCK, cấm ông Cường giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026. Ông Cường đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn.

Đối với các cá nhân liên quan, UBCKNN ban hành Quyết định số 673/QĐ-XPHC đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng đối với 4 cá nhân, gồm các bà: Lê Mộng Thái Thương, Lê Mộng Trúc Quỳnh, Trương Kim Duyên và Nguyen Susan Ha. Trong đó, bà Lê Mộng Thái Thương, bà Lê Mộng Trúc Quỳnh và bà Nguyen Susan Ha đã cho ông Cường mượn tài khoản chứng khoán; bà Trương Kim Duyên đứng tên sở hữu chứng khoán hộ ông Cường để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu BCE trong giai đoạn nêu trên. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở xác định 4 cá nhân này có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài hình thức đình chỉ giao dịch, theo Quyết định số 675/QĐ-UBCK, cả 4 cá nhân còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026; đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán nêu trên trong cùng thời hạn.