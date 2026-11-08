Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, 4 người bị cấm giao dịch

Ngày 6/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Việt Cường và 4 cá nhân liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu BCE của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã: BCE).

Theo quyết định, ông Lê Việt Cường bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán.

Kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 đến ngày 4/3/2025, ông Cường đã sử dụng tổng cộng 8 tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch đối với cổ phiếu BCE.

Trong đó, có 4 tài khoản đứng tên ông Cường, 3 tài khoản mượn của các nhà đầu tư khác và một tài khoản nhờ người khác đứng tên sở hữu chứng khoán.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý cho biết kết quả kiểm tra và tính toán không xác định được khoản thu trái pháp luật mà ông Cường có được từ hành vi vi phạm.

Ngoài mức phạt tiền 1,5 tỷ đồng, UBCKNN còn áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Việt Cường. Cụ thể, ông Cường bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán.

Không chỉ xử phạt người trực tiếp thực hiện hành vi thao túng, 4 cá nhân liên quan đến việc cho mượn tài khoản hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán hộ ông Cường cũng bị UBCKNN xử lý.

Theo Quyết định, 4 cá nhân, gồm bà Lê Mộng Thái Thương, bà Lê Mộng Trúc Quỳnh, bà Trương Kim Duyên và bà Nguyen Susan Ha bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng.

Trong đó, bà Thương, bà Quỳnh và bà Ha đã cho ông Cường mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch. Riêng bà Duyên đứng tên sở hữu chứng khoán hộ ông Cường.

UBCKNN cho biết chưa có cơ sở xác định số lợi bất hợp pháp mà 4 cá nhân này có được từ hành vi vi phạm.

Bên cạnh hình thức đình chỉ giao dịch 9 tháng, cả 4 cá nhân còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm và cấm đảm nhiệm các chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn.

Các biện pháp xử phạt những cá nhân trên có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

Cũng trong ngày 6/1, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt Công ty TNHH Một thành viên Quản lý đầu tư Phúc Khang số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Theo cơ quan quản lý, không công bố nhiều tài liệu liên quan đến tình hình tài chính, sử dụng vốn và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu theo quy định.

Các tài liệu chưa được công bố trải dài từ năm 2022 đến năm 2025, bao gồm báo cáo tài chính bán niên và cả năm; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và báo cáo thực hiện các cam kết đối với người sở hữu trái phiếu.

Đáng chú ý, riêng trong năm 2022, doanh nghiệp không công bố nhiều tài liệu như báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm, tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Tình trạng này tiếp tục diễn ra trong các năm 2023, 2024 và bán niên 2025. Ngoài ra, Phúc Khang còn công bố không đúng thời hạn một số tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, gồm báo cáo sử dụng nguồn vốn, báo cáo tài chính và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Công ty TNHH MTV Quản lý đầu tư Phúc Khang có trụ sở tại số 51 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, TP HCM, là một doanh nghiệp trong hệ sinh thái Phuc Khang Corporation, do vợ chồng doanh nhân Trần Tam – Lưu Thị Thanh Mẫu sáng lập và điều hành.