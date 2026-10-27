Tháo rời iPhone Duo hé lộ hai nguyên nhân có thể khiến màn hình hỏng

iPhone Duo được iFixit tháo rời. Ảnh: iFixit.

Sau khi tháo rời iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, tổ chức chuyên phân tích và đánh giá khả năng sửa chữa thiết bị điện tử iFixit đã đưa ra hai giả thuyết về nguyên nhân khiến màn hình bên trong của thiết bị xuất hiện vết nứt.

Dựa trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) và mô hình 3D của bản lề, iFixit xác định hai khả năng có thể giải thích tình trạng hư hỏng màn hình trên iPhone Duo.

Khả năng thứ nhất là thanh đỡ trung tâm không hạ xuống đủ thấp khi điện thoại gập lại. Khả năng thứ hai là một thanh ray cong trong cơ cấu bản lề không thu vào đúng vị trí như thiết kế.

Theo những trường hợp được ghi nhận gần đây, các vết nứt màn hình thường tập trung tại khu vực ngay phía trên vị trí tiếp giáp giữa khe cắm cáp màn hình và giá đỡ bản lề trung tâm. Vị trí này nằm gần các bộ phận tham gia trực tiếp vào việc gập, mở thiết bị.

Trong mô phỏng của iFixit, nếu thanh đỡ trung tâm không hạ xuống đủ thấp khi điện thoại gập lại, phần màn hình tại nếp gấp có thể bị ép lên thanh đỡ. Khi đó, lực tác động không được phân bổ đều trên bề mặt màn hình.

Apple tính phí 999 USD thay màn hình trong nếu thiết bị đã hết thời hạn bảo hành. Trong khi đó, iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD. Như vậy, riêng chi phí thay màn hình đã tương đương một nửa giá mua máy mới. Và mức phí này cao hơn đáng kể so với dịch vụ thay màn hình trên một số mẫu điện thoại gập khác.

Giả thuyết thứ hai liên quan đến hệ thống thanh ray cong. Khi điện thoại gập lại, các thanh ray này nhô lên phía trên tấm bản lề, giúp màn hình duy trì độ cong theo thiết kế. Nếu thanh ray không thu vào đúng vị trí trong quá trình gập, sẽ làm gia tăng áp lực lên màn hình.

Dù vậy, iFixit lưu ý hai giả thuyết trên chưa phải kết luận về nguyên nhân gây hư hỏng. Hình ảnh CT và mô hình 3D chưa đủ để chứng minh cơ chế nào thực sự dẫn đến tình trạng nứt màn hình trong quá trình sử dụng.

Để xác định nguyên nhân, cần tiến hành thêm các thử nghiệm trên thiết bị thực tế, đặc biệt là kiểm tra chuyển động của bản lề, khả năng thu vào của các thanh ray và mức độ tác động của những bộ phận này lên màn hình qua nhiều lần gập, mở.

Tuy nhiên, đáng chú ý, iFixit vẫn đánh giá cao khả năng sửa chữa của iPhone Duo với điểm 5/10. Đây là điểm số cao nhất mà tổ chức này từng dành cho một mẫu điện thoại gập.

Kết quả phần nào phản ánh những cải tiến trong thiết kế linh kiện, giúp việc tháo rời một số bộ phận thuận tiện hơn. Cụ thể, pin có thể được tháo bằng phương pháp sử dụng dòng điện, trong khi màn hình ngoài có thể được tháo ra nguyên vẹn. Apple cũng đã công bố tài liệu hướng dẫn sửa chữa iPhone Duo ngay từ ngày đầu tiên sản phẩm được bán ra.

Fixit cho biết sẽ tiếp tục đánh giá sau khi có các linh kiện sửa chữa chính hãng của Apple để tiến hành thử nghiệm.

iPhone Duo bị hỏng tại cửa hàng Apple tại Toronto. Ảnh từ Reddit.

Theo thông tin được công bố, Apple tính phí 999 USD thay màn hình trong nếu thiết bị đã hết thời hạn bảo hành. Trong khi đó, iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD. Như vậy, riêng chi phí thay màn hình đã tương đương một nửa giá mua máy mới, chưa kể những khoản chi phí khác có thể phát sinh trong quá trình sửa chữa.

Mức phí này cao hơn đáng kể so với dịch vụ thay màn hình trên một số mẫu điện thoại gập khác. Chẳng hạn Google tính phí 568 USD để thay màn hình trong Pixel 11 Pro Fold, trong khi Samsung báo giá 579 USD trên Galaxy Z Fold 8.

Hiện Apple chưa đưa ra giải thích chính thức về những trường hợp nứt màn hình được ghi nhận. Và các phân tích của iFixit cũng chưa đủ cơ sở để xác định đây là lỗi thiết kế hay sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng.

Trong khi chờ thêm thông tin, người dùng nên chú ý đến những dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng thiết bị. Nếu nghe thấy tiếng lạo xạo từ bản lề khi đóng hoặc mở điện thoại, không nên cố dùng lực để tiếp tục thao tác, cũng không nên ấn mạnh lên màn hình nhằm khắc phục sự cố. Thay vào đó, nên ngừng thao tác gập và liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple để kiểm tra.

Trước thời điểm ra mắt, một số báo cáo cho biết Apple đã loại bỏ khoảng 40% số iPhone Duo trong quá trình lắp ráp do phát hiện lỗi sản xuất. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung ban đầu của thiết bị hạn chế. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức và cần được xem xét thận trọng.