'Tháo nút thắt' về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tại phiên thảo luận tổ chiều 17-10 về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề tháo gỡ nút thắt nguồn vốn cho cộng đồng doanh nghiệp đã trở thành tâm điểm thảo luận. Hiện nay, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng gần 6 triệu hộ kinh doanh đang đóng vai trò trụ cột giải quyết việc làm, nhưng khả năng tiếp cận vốn tín dụng vẫn là “vòng luẩn quẩn” cản trở sự phát triển.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thao-nut-that-ve-von-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-post877094.html