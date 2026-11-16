Thảo Nhi Lê trước khi được bạn trai Tây cầu hôn

Ngày 16/11, Thảo Nhi Lê đăng tải video ghi lại khoảnh khắc được bạn trai người Pháp Romain Leclef quỳ gối cầu hôn. Cô xúc động rơi nước mắt, nói “cảm ơn” khi Romain trao nhẫn và ngỏ lời kết hôn. Kèm theo đoạn video, người đẹp viết: "Tôi đã nói 'có'". Chia sẻ thêm về khoảnh khắc đặc biệt, Thảo Nhi Lê cho biết màn cầu hôn diễn ra trong chuyến đi Phuket, Thái Lan nhân dịp sinh nhật tuổi 32 của cô. Ban đầu, cô nghĩ đây chỉ là chuyến du lịch ngắn ngày để đón tuổi mới. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi, thậm chí xuất hiện bão lớn. Điều khiến người đẹp bất ngờ là thời tiết đột nhiên dịu lại đúng thời điểm bạn trai ngỏ lời.

"Đó là khoảnh khắc không bao giờ quên của Nhi. Nhi vẫn nhớ khoảnh khắc anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt, nhìn vào mắt và hỏi: 'Em có muốn lấy anh không?'. Và tất nhiên Nhi nói 'có'", cô chia sẻ. Á hậu cũng gửi lời cảm ơn đến bạn trai vì đã xuất hiện trong cuộc đời cô vào thời điểm cô cần được yêu thương nhất. Theo Thảo Nhi Lê, Romain luôn ở bên, đồng hành cùng cô qua những giai đoạn khó khăn, giúp cô chữa lành và tìm lại sức mạnh.

Người đẹp cho biết tình yêu từ bạn trai không chỉ được thể hiện qua những khoảnh khắc đẹp đẽ mà còn nằm ở việc hai người lựa chọn ở bên nhau khi đối diện giông bão. Cô ví chuyện tình của cả hai như khoảnh khắc nắng ấm xuất hiện giữa một cơn giông. Thảo Nhi Lê cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp trong phần đời còn lại.

Thời gian qua, Thảo Nhi Lê và Romain Leclef thường xuyên đồng hành trong các hoạt động cá nhân lẫn công việc. Bạn trai người Pháp từng đăng tải hình ảnh chụp cùng á hậu trên trang cá nhân. Hai người cùng nhau du lịch nhiều địa điểm trong nước lẫn trên thế giới. Về phần Thảo Nhi Lê, ngoài hoạt động, sự kiện giải trí, cô phát triển công việc kinh doanh trong những năm qua.

Cuối tháng 6, Thảo Nhi Lê cùng gia đình sang Pháp thăm quê nhà bạn trai. Cô cho biết đây là chuyến đi đặc biệt bởi lần đầu tiên Romain mời gia đình và những người bạn thân thiết của cô đến thăm nơi anh lớn lên. Người đẹp bày tỏ sự trân trọng với chuyến đi vì nó giúp mọi người có thời gian sống chậm, kết nối và tạo thêm kỷ niệm bên những người thân yêu. Cô cũng dành lời khen cho Porquerolles, điểm đến có vẻ đẹp tự nhiên và không gian thích hợp để tận hưởng cuộc sống thong dong.

Thảo Nhi Lê công khai mối quan hệ với Romain Leclef vào tháng 11/2025. Bạn trai người đẹp xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh nước hoa tại Pháp. Anh hiện làm việc ở Việt Nam và sáng lập thương hiệu nước hoa Nimai cùng Thảo Nhi Lê. Romain từng cầu hôn bạn gái vào cuối 2024 nhưng bị từ chối. Thời điểm ấy, Thảo Nhi Lê chưa cảm thấy sẵn sàng vì cả hai mới quen biết. Thảo Nhi Lê sinh năm 1994, giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Minh Hạo