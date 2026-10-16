Thảo Nguyên thúc đẩy thương mại, dịch vụ gắn với du lịch

Trung tâm phường Thảo Nguyên.

Du lịch tạo sức bật cho thương mại, dịch vụ

Trên địa bàn phường Thảo Nguyên hiện có 182 doanh nghiệp, 21 hợp tác xã và 550 hộ kinh doanh; trong đó, nhóm thương mại và đại lý bán lẻ chiếm trên 60%, tập trung chủ yếu dọc quốc lộ 6 và các trục giao thông trung tâm. Hạ tầng thương mại từng bước được mở rộng với 1 chợ trung tâm, cùng hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và các điểm bán hàng. Toàn phường có 90 cơ sở lưu trú với trên 2.000 phòng, khả năng phục vụ khoảng 4.000 lượt khách/đêm; hơn 30 nhà hàng, cơ sở ăn uống quy mô lớn phục vụ các món ăn, đặc sản Tây Bắc.

Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch UBND phường Thảo Nguyên, cho biết: Lượng khách du lịch tăng đã tạo thị trường lớn cho các hoạt động lưu trú, ăn uống, mua sắm và tiêu thụ nông sản. Trong 8 tháng năm 2026, phường Thảo Nguyên đón trên 656.000 lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025; thị trường khách nội địa, chủ yếu từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, chiếm 95-97%. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 60-65%; vào các dịp lễ, Tết và những sự kiện lớn như Giải Marathon đường mòn Việt Nam, Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu, Ngày hội hái quả, công suất buồng phòng tại các cơ sở lưu trú khu vực trung tâm đạt 98-100%.

Homestay A Của ở tổ dân phố Pa Khen sẵn sàng đón khách du lịch.

Cùng với gia tăng số lượng khách, cơ cấu dịch vụ ngày càng đa dạng. Dịch vụ lưu trú và ẩm thực duy trì mức tăng trưởng khoảng 15-20% mỗi năm. Du lịch nông nghiệp, trải nghiệm phát triển tại Thung lũng mận Nà Ka, Đồi chè Trái tim và các trang trại nông sản; số cơ sở tham gia loại hình này tăng 25-30% so với trước khi sáp nhập. Phố đi bộ Mộc Châu, các hoạt động vui chơi, giải trí, tổ chức sự kiện từng bước góp phần tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Gắn phát triển thương mại, dịch vụ với thế mạnh nông nghiệp, toàn phường hiện có 13 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và nhiều sản phẩm đặc trưng như chè, sữa tươi, mận hậu, hoa quả xứ lạnh; đã xây dựng 5 điểm trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Hoạt động du lịch góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch hiện thu hút trên 1.000 lao động trực tiếp và gián tiếp, chiếm 45-50% lực lượng lao động toàn phường, với thu nhập từ 6-12 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với hỗ trợ các hộ dân, HTX, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, phường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất; phối hợp đào tạo nhân lực du lịch cộng đồng, kết nối sản xuất với tiêu thụ. Từ 1/7/2025 đến nay, hơn 15 cơ sở lưu trú, nhà hàng cao cấp mới đã đi vào hoạt động; các dự án, cơ sở đầu tư mới và mở rộng trên địa bàn đã góp phần tạo việc làm ổn định cho hơn 500 lao động.

Ông Lê Văn Ánh, Giám đốc Thảo Nguyên Hotel & Resort, cho biết: Đơn vị chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng không gian lưu trú theo hướng xanh, thân thiện và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cấp hệ thống phòng nghỉ, mở rộng không gian tổ chức hội nghị, hội thảo và sự kiện, góp phần đa dạng các loại hình dịch vụ, thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Mộc Châu.

Du khách tham quan và mua sắm tại Phố đi bộ và Chợ đêm Mộc Châu, phường Thảo Nguyên.

Nhiều dự án, mô hình đang tạo thêm động lực phát triển, như Khu đô thị sinh thái Suối Ang, khu đô thị kiểu mẫu Mộc Châu gắn với trục cảnh quan trung tâm; dự án mở rộng, cải tạo Nhà máy Chè theo hướng hiện đại hóa dây chuyền gắn với du lịch trải nghiệm di sản chè; các HTX Nông sản sạch Mộc Châu, Quyết Thanh; các điểm du lịch Thung lũng mận Nà Ka, Đồi chè Trái tim, Làng chè... Qua đó, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, đến trải nghiệm và dịch vụ du lịch.

Hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng điểm đến

Tạo nền tảng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, Thảo Nguyên chú trọng đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Đảng ủy phường đã ban hành Đề án số 01-ĐA/ĐU ngày 5/1/2026 về phát triển đô thị giai đoạn 2025-2030. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2026, với danh mục 36 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến trên 703 tỷ đồng.

Nông dân lựa chọn sản phẩm tại cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp phường Thảo Nguyên.

Phường đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường 26/7 đi Tiểu khu 77, hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu; triển khai 5 dự án giao thông, chiếu sáng, gồm đường kết nối tỉnh lộ 104 đến Thung lũng mận Nà Ka; đường từ tỉnh lộ 104 đến Đồi chè Trái tim; điện chiếu sáng tại các tổ dân phố Thái Hòa, Tà Lọong, Pa Khen; đường ngõ xóm tại tổ dân phố Minh Châu và Bình Nguyên. Công tác chỉnh trang đô thị được tăng cường, tần suất thu gom rác tại khu vực trung tâm nâng lên 2 lần/ngày; cây xanh, công viên được chỉnh trang phục vụ các sự kiện du lịch.

Cùng với đầu tư hạ tầng, phường tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 30 lượt cơ sở thương mại, dịch vụ du lịch; xử lý các vi phạm về niêm yết giá, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, thu nộp ngân sách hàng chục triệu đồng. Phường còn phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn về văn hóa ứng xử, văn minh thương mại, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy cho trên 200 lượt người.

Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch UBND phường Thảo Nguyên, cho biết thêm: Phường xác định tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, đa dạng sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; trong đó, tập trung cải tạo, mở rộng trên 10 km đường giao thông liên khu dân cư, quy hoạch các bãi đỗ xe tập trung; phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với mận Nà Ka, đồi chè, vườn cây ăn quả, trang trại bò sữa; khai thác văn hóa đồng bào Thái, Mông, Dao; phát triển du lịch thể thao, mạo hiểm, trekking Ngũ Động Bản Ôn và các giải marathon.

Thung lũng mận Nà Ka, phường Thảo Nguyên.

Đồng thời, quy hoạch không gian kinh tế đêm, nâng cao chất lượng Phố đi bộ - Chợ đêm gắn với ẩm thực dân tộc, sản phẩm OCOP; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bản tin du lịch điện tử, số hóa dữ liệu du lịch bằng công nghệ thực tế ảo 360°/VR và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thảo Nguyên. Phấn đấu trong giai đoạn 2025-2030, thu hút 4,5 triệu lượt khách/năm, doanh thu du lịch trên 5.385 tỷ đồng; trên 70% khách lưu trú, thời gian lưu trú bình quân 2,5 ngày/khách; phát triển thêm 30-50 cơ sở lưu trú, trong đó có ít nhất 1 khách sạn 4 sao; tạo 500-800 việc làm, đào tạo kỹ năng cho 500 lao động...

Từ lợi thế nằm ở trung tâm Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, cùng hệ thống thương mại, dịch vụ ngày càng mở rộng, Thảo Nguyên đang từng bước chuyển tiềm năng du lịch thành nguồn lực phát triển kinh tế. Việc kết nối du lịch với thương mại, nông nghiệp, sản phẩm OCOP và kinh tế đêm sẽ tiếp tục mở rộng không gian kinh doanh, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới xây dựng Thảo Nguyên trở thành đô thị du lịch sinh thái xanh, văn minh và bền vững.