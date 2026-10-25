Thảo nguyên Lalang, miền xanh vẫy gọi

Đường lên thảo nguyên Lalang còn rất nguyên sơ. Ảnh: Hoàng Long

Vùng đất bán sơn địa hoang sơ

Thảo nguyên Lalang vốn là vùng chăn thả gia súc tự nhiên lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa. Về địa lý, tọa độ này nằm ẩn mình giữa dải đất chuyển tiếp từ vùng duyên hải Nam Trung Bộ lên cao nguyên Gia Lai, bao bọc bởi những cánh rừng phòng hộ xanh thẫm và dải đồi bát úp nhấp nhô.

Để đặt chân lên thảm cỏ bao la này, các trekker trẻ phải trải qua hành trình băng qua những vạt rừng thưa, vượt qua các con dốc đá mấp mô cùng những rạch nước uốn lượn quanh co.

Chính việc hoàn toàn đứng ngoài làn sóng dịch vụ thương mại hóa đã giúp Lalang giữ trọn vẹn cái "thô" đầy quyến rũ. Tại đây, không có tiếng còi xe hay bê tông cốt thép, chỉ có tiếng gió ngàn lồng lộng, tiếng chim rừng lao xao và một không gian mở khoáng đạt đến vô tận.

Sức hút lớn nhất của Lalang nằm ở sự thay đổi sắc thái cảnh sắc đầy kỳ diệu theo từng thời điểm trong năm, mang đến cho người yêu du lịch những trải nghiệm thị giác vô cùng đa dạng.

Vào mùa mưa, từ những tháng đầu năm đến giữa năm, cả thảo nguyên như khoác lên mình tấm áo xanh mướt mát mắt. Những triền đồi nhấp nhô nối tiếp nhau tựa như những bước sóng cỏ mềm mại chuyển động theo từng làn gió.

Bước sang mùa khô ở những tháng cuối năm, Lalang lại lột xác hoàn toàn khi chuyển sang gam màu vàng ngà trầm ấm. Đây là thời điểm những dải cỏ lau bung nở trắng xóa, đung đưa trong cái se lạnh của chiều tà. Điểm xuyết trên không gian bao la ấy là những cụm cây cô đơn vươn mình kiêu hãnh và đàn bò thong dong gặm cỏ, tạo nên bức tranh thanh bình đến kỳ lạ.

Những trải nghiệm đáng nhớ

Không chỉ dừng lại ở một điểm check-in đơn thuần, Lalang mở ra không gian dã ngoại trọn vẹn, đáp ứng khát khao tìm kiếm sự tự do của các nhóm bạn trẻ vào dịp cuối tuần.

Nhờ nằm cách xa vùng ô nhiễm ánh sáng đô thị, bầu trời đêm trên đỉnh thảo nguyên Lalang hiện ra lung linh với hàng triệu vì sao rực rỡ. Dựng lều trên triền đồi, cùng bạn bè nhóm bếp lửa hồng, nướng đồ ăn và nhâm nhi tách trà nóng giữa cái se lạnh là khoảnh khắc gắn kết tuyệt vời.

Khi hừng đông vừa hé rạng, khoảnh khắc những vệt nắng đầu ngày xé tan lớp sương mỏng phủ trên cỏ cây sẽ biến toàn bộ không gian thành một chảo vàng óng ánh. Ngoài ra, địa hình đồi nhấp nhô liên tục cũng mang đến những cung đường chạy bộ hay đi bộ đường dài đầy thú vị, vừa đủ độ dốc để thử thách sức bền nhưng vẫn an toàn cho những người mới bắt đầu.

Vì là một điểm đến hoàn toàn nguyên sơ và chưa có sự quản lý của các đơn vị lữ hành, hành trình chinh phục thảo nguyên Lalang đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các du khách trẻ.

Về trang bị, du khách nên ưu tiên chọn giày trekking có độ bám cao, trang phục co giãn thoáng mát cùng áo khoác giữ nhiệt cho buổi đêm. Việc chủ động mang đủ nguồn nước uống và thực phẩm nhẹ cho suốt chuyến đi là điều bắt buộc bởi trên thảo nguyên hoàn toàn không có hàng quán.

Quan trọng hơn cả là ý thức bảo vệ môi trường theo nguyên tắc “Không để lại rác” để giữ gìn trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ cho vùng đất này. Trước khi ra về, các nhóm cắm trại cần dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ rác thải cá nhân. Cuối cùng, việc theo dõi sát dự báo thời tiết trước khi khởi hành sẽ giúp chuyến đi tránh được những ngày mưa lớn trơn trượt nguy hiểm.

Thảo nguyên Lalang không chỉ đơn thuần là một tọa độ mới trên bản đồ xê dịch, mà còn là hành trình tìm về với sự tĩnh lặng và vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên. Hãy khoác balo, xỏ giày và tự mình viết nên những câu chuyện thanh xuân đáng nhớ trên thảm cỏ xanh bao la này.