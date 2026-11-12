Thảo luận thống nhất một số nội dung về xây dựng vị trí việc làm bố trí biên chế, giai đoạn 2027-2031

Tổ công tác 576 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận một số nội dung về xây dựng vị trí việc làm, bố trí biên chế.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổ công tác 576 và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhóm 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong nhóm triển khai đầy đủ các bước theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Căn cứ Kết luận số 40-KL/TW về quản lý biên chế, việc giao biên chế năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị toàn tỉnh đang tích cực rà soát, xây dựng lộ trình tinh giản biên chế, phấn đấu giảm từ 5% đến 10% trong giai đoạn 2027-2031.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận phương án giảm 149 biên chế khối Đảng và Mặt trận Tổ quốc, tương đương 5,4%, đến năm 2031 còn 2.617 biên chế. Trong đó, giảm 85 biên chế công chức cấp xã và 22 biên chế viên chức (10,1%). Theo lộ trình, năm 2027 giảm 32 biên chế dự phòng chưa sử dụng; năm 2028 tạm dừng tinh giản để sắp xếp tổ chức bộ máy; giai đoạn 2029-2031, mỗi năm giảm từ 38 đến 40 biên chế, chủ yếu từ chỉ tiêu chưa sử dụng, kết hợp nghỉ hưu đúng tuổi và điều động cán bộ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đối với các cơ quan, đơn vị có khối lượng công việc cao hơn định mức, giải pháp trọng tâm là chủ động sắp xếp, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính nhằm nâng cao năng suất làm việc. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dữ liệu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy chậm nhất ngày 13/11.

Lãnh đạo Báo và PTTH Sơn La phát biểu tại cuộc họp.

Thời gian tới, nhóm 1 tiếp tục thống nhất nguyên tắc xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị, với mục tiêu tinh giản khoảng 5-10%; không tăng biên chế từ kết quả quy đổi giờ. Các đơn vị có nhu cầu nhân lực vượt biên chế được giao phải chủ động sắp xếp, bố trí lại, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tính chính xác của số liệu báo cáo, bảo đảm có tài liệu kiểm chứng.