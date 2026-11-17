Phiên thảo luận về các ưu tiên xuất khẩu tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại phiên đối thoại kinh doanh “Nga-ASEAN: Các ưu tiên chiến lược xuất khẩu tại thị trường Việt Nam và Indonesia”, diễn ra ngày 16/11 tại Trung tâm quốc gia “Nước Nga” ở thủ đô Moskva, trong khuôn khổ Diễn đàn xuất khẩu quốc tế “Made in Russia”, các đại biểu tập trung vào những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Nga khi hoạt động tại hai thị trường lớn ở Đông Nam Á là Việt Nam và Indonesia.

Điều hành phiên thảo luận là ông Ilya Koltygin, Trưởng đại diện Trung tâm xuất khẩu Nga tại Việt Nam. Tham gia trao đổi có đại diện các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, logistics, tư vấn, công nghệ và tự động hóa.

Các vấn đề được đặt ra gồm việc phối hợp các công cụ hỗ trợ xuất khẩu, phát triển logistics đa phương thức, tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán xuyên biên giới, đáp ứng yêu cầu quản lý và chứng nhận hàng hóa, cũng như nâng cao khả năng tiếp cận thông tin thị trường.

Đáng chú ý, các diễn giả cũng thảo luận về mô hình “xúc tiến sản phẩm song phương”, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Nga.

Theo cách tiếp cận này, doanh nghiệp mỗi nước không chỉ tìm cách đưa sản phẩm của mình sang thị trường đối tác, mà còn sử dụng hệ thống phân phối, mạng lưới bán lẻ và quan hệ khách hàng sẵn có để hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp nước kia.

Để minh họa, một câu chuyện được diễn giả kể lại liên quan một cuộc đàm phán giữa hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng. Ban đầu, một doanh nghiệp muốn giới thiệu sản phẩm gạo cho đối tác, nhưng phía còn lại tỏ ra không mấy hào hứng với đề nghị mua hàng.

Trong tình huống đó, cả hai bên đã được hỏi về hệ thống bán lẻ mà mỗi bên đang hợp tác tại Nga và Việt Nam. Câu trả lời cho thấy cả hai đều đã có quan hệ với những chuỗi bán lẻ chủ chốt tại thị trường của mình, đồng thời sở hữu mạng lưới đối tác và khách hàng được xây dựng trong nhiều năm.

Từ đó, một đề xuất được đưa ra: Doanh nghiệp Nga có thể đưa thêm một số sản phẩm Việt Nam vào danh mục hàng hóa phân phối tại Nga; ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể giới thiệu sản phẩm Nga thông qua mạng lưới kinh doanh tại Việt Nam.

Đề xuất trên đã làm thay đổi không khí đàm phán. Hai bên cùng thể hiện sự quan tâm, nhanh chóng tiến hành trao đổi mẫu sản phẩm và xem xét các phương án hợp đồng.

Thay vì chỉ có một bên tìm cách thuyết phục đối tác mua hàng, cả hai doanh nghiệp đều nhận thấy cơ hội kinh doanh từ chính những lợi thế mà mình đang có.

Phiên thảo luận thu hút đông đảo người tham gia. (Ảnh: THANH THỂ)

Chuyên gia cho rằng, điểm thiết thực của mô hình này nằm ở khả năng giúp doanh nghiệp vượt qua những trở ngại thường gặp khi thâm nhập thị trường nước ngoài.

Chẳng hạn, một doanh nghiệp Việt Nam muốn đưa hàng hóa vào Nga không chỉ cần tìm được người mua mà còn phải giải quyết bài toán kho bãi, tổ chức phân phối và đáp ứng các điều kiện thanh toán.

Trong khi đó, nếu hợp tác với một doanh nghiệp Nga đã có sẵn cơ sở hạ tầng, kho hàng, mạng lưới phân phối và các hợp đồng thương mại, doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng những điều kiện này để đưa sản phẩm vào thị trường thuận lợi hơn.

Chiều ngược lại cũng tương tự đối với doanh nghiệp Nga khi tiếp cận thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia, hai bên có thể hỗ trợ nhau giải quyết những vấn đề mà nếu hoạt động riêng lẻ, mỗi doanh nghiệp sẽ phải mất nhiều thời gian và nguồn lực để xây dựng.

Chuyên gia Nga cho biết, sáng kiến này đang được thử nghiệm với Việt Nam. Để mở rộng mô hình, một nền tảng trực tuyến đang được xây dựng, qua đó doanh nghiệp Nga và Việt Nam có thể tìm kiếm, lựa chọn đối tác và kết nối để triển khai phương thức xúc tiến sản phẩm song phương.

Không chỉ dừng ở lĩnh vực hàng tiêu dùng và thực phẩm, mô hình hợp tác này cũng được kỳ vọng mở rộng sang các ngành công nghiệp.

Về tiềm năng của thị trường Việt Nam cho giai đoạn phát triển tiếp theo, trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, ông Ilya Koltygin, Trưởng đại diện Trung tâm xuất khẩu Nga tại Việt Nam nhấn mạnh, các sản phẩm của Nga hiện đã có mặt khá rộng rãi tại nhiều cửa hàng ở Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ông Ilya Koltygin, đó thực chất mới là giai đoạn tăng trưởng ban đầu. Hiện nay, ông cho rằng doanh nghiệp Nga sẽ chuyển dần từ hình thức đơn thuần cung cấp hàng tiêu dùng thành phẩm sang đẩy mạnh nội địa hóa và phát triển hoạt động sản xuất ngay tại Việt Nam.

Ông Ilya Koltygin trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân. (Ảnh: THANH THỂ)

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, điều này không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước của Việt Nam, mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp và nhà sản xuất Nga phát triển hoạt động sản xuất tại Việt Nam, hướng tới cung ứng hàng hóa cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á.