Thảo luận mô hình, cơ chế chính sách đề xuất áp dụng tại Khu kinh tế biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: M.T

Tại buổi làm việc, đại diện hai tỉnh đã trao đổi, thảo luận một số nội dung dự kiến về mô hình và cơ chế chính sách đề xuất đưa vào Hiệp định thí điểm xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn. Theo đó, Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn là mô hình "Hai nước hai khu, có sự thống nhất về một số cơ chế, chính sách", với quy mô diện tích gần 19.600ha.

Mục tiêu là phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuỗi cũng ứng hàng hóa và dịch vụ trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây; xây dựng khu vực Lao Bảo và Đen-sa-vẳn trở thành cực tăng trưởng mới của Quảng Trị và Sạ-vẳn-na-khệt; hình thành khu công nghiệp Việt Nam-Lào đầu tiên tại Khu thương mại biên giới Sạ-vẳn-na-khệt.

Mô hình được áp dụng thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phối hợp trong đầu tư, vận hành và quản lý. Cơ chế chính sách gồm 7 nhóm: Đầu tư và tạo thuận lợi về thủ tục hồ sơ; đất đai, mặt bằng, tài sản bảo đảm và lựa chọn nhà đầu tư; thuế, phí và ưu đãi tài chính; lao động, nhập cảnh, cư trú, tạo thuận lợi cho thương mại; hải quan, ngoại thương, kiểm tra chuyên ngành và thuân lợi hóa thương mại; huy động nguồn lực đầu tư phát triển, vay vốn và thanh toán; bảo đảm quốc phòng, an ninh và quản lý biên giới.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: MT

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quảng Trị và Sạ-vẳn-na-khệt là hai địa phương có mối quan hệ truyền thống lâu đời, cùng chia sẻ tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây. Việc hiện thực hóa Hiệp định thí điểm xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh giữa 2 địa phương mà còn là hành động thiết thực, hiện thực hóa chủ trương và thỏa thuận cấp cao của lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước.

Đại diện hai tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ tại buổi làm việc - Ảnh: M.T

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và đồng chí Khăm-phủi Sý-bun-hương, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt đã ký kết biên bản ghi nhớ và thống nhất đẩy nhanh tiến độ phối hợp với cơ quan được giao chủ trì tham mưu của hai nước trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để sớm trình Hiệp định cho hai Chính phủ, phấn đấu ký kết vào tháng 12/2026 tại kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào lần thứ 49.