Thảo luận hợp tác, an ninh năng lượng Mỹ - Venezuela

Tổ hợp công nghiệp hóa dầu tại bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Blanco khẳng định Chính phủ Venezuela sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy các kênh đối thoại nhằm tìm kiếm những điểm đồng thuận vì lợi ích của đất nước.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Rubio đã tái khẳng định kế hoạch 3 giai đoạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Venezuela, bao gồm: ổn định tình hình, phục hồi kinh tế, hòa giải chính trị và chuyển đổi dân chủ.

Ông Blanco vừa được Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez bổ nhiệm làm Ngoại trưởng hôm 29/10, thay ông Félix Plasencia, người chuyển sang phụ trách đối ngoại tại Phủ Tổng thống.

Cuộc gặp ngày 2/11 là một trong những cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa một quan chức chính quyền Tổng thống Trump và đại diện từ chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez.

Ngoại trưởng Venezuela cũng đã gặp Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Trên mạng xã hội, ông Bessent đã đăng tải một bức ảnh và khẳng định chính quyền Mỹ cam kết hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Venezuela cũng như thúc đẩy sản xuất năng lượng tại quốc gia này.