Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều qua 18/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ việc làm

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, tích cực của cơ quan chủ trì soạn thảo và Chính phủ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để nghiêm túc tiếp thu thấu đáo ý kiến của đại biểu Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giải trình có tính thuyết phục đối với những nội dung mà Chính phủ đề nghị và đã hoàn thiện, chỉnh lý đủ điều kiện hồ sơ để báo cáo với Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, các cơ quan liên quan rà soát thật kỹ, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện các dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc khẩn trương đánh giá toàn diện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của tổ chức dịch vụ việc làm trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Việc làm, bảo đảm phù hợp yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ việc làm; đánh giá tổng thể Luật Hoạt động chữ thập đỏ làm cơ sở cho việc sửa đổi toàn diện.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật gồm Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, dự thảo bổ sung 2 ngày nghỉ hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Cụ thể là: Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), áp dụng từ năm 2026; Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân có công với Tổ quốc, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, người có công với cách mạng, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhất là trong hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm điều kiện về cơ sở dữ liệu, cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của các chủ thể liên quan, không để phát sinh khoảng trống trong quản lý. Vấn đề quan trọng nữa là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, không làm giảm mức độ bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động. Các cơ quan cần tiếp tục tổng kết, đánh giá toàn diện việc thi hành luật, chú trọng công tác điều tra tai nạn lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo vệ người lao động trên nền tảng số, trong khu vực phi chính thức làm cơ sở cho việc sửa đổi toàn diện luật trong thời gian tới.

Làm rõ nguyên tắc định danh xác thực điện tử

Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh việc rà soát bảo đảm đồng bộ với pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, căn cước.

Theo đó, dự thảo Luật đã làm rõ nguyên tắc định danh xác thực điện tử bắt buộc, tự nguyện, thu thập dữ liệu tối thiểu, không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử, khuyến khích huy động nguồn lực ngoài nhà nước trong xây dựng phát triển hoạt động kinh doanh và xác thực điện tử. Phân định đối tượng do cơ quan nhà nước định danh theo yêu cầu quản lý, mức độ rủi ro với đối tượng do tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện theo nhu cầu. Lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu do Chính phủ quy định riêng. Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đánh giá dự thảo Luật cơ bản bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Về xác thực tài khoản và liên kết tài khoản giao dịch điện tử và truy vấn danh tính, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết: Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định trong dự thảo Luật các trường hợp cụ thể và chủ thể được phép tiến hành truy vấn nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền bảo vệ bí mật đời tư của công dân.

Về bảo vệ quyền riêng tư và nguyên tắc hạn chế quyền, Chính phủ tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội về bảo vệ quyền riêng tư và nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân; cụ thể các nội dung bảo đảm thông tin cá nhân và quyền bí mật đời tư đã được thể hiện đồng bộ tại nhiều điều khoản quan trọng của dự thảo Luật. Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Thường trực Ủy ban đề nghị tại các văn bản hướng dẫn thi hành luật cần quy định rõ ràng, cụ thể các trường hợp ngoại lệ về xử lý dữ liệu không cần sự đồng ý của chủ thể.

Trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho biết, về tính thống nhất của pháp luật, dự thảo Luật được chỉnh lý để làm rõ nguyên tắc thứ tự áp dụng đối với nội dung giao thoa với pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và cơ yếu; đồng thời hoàn thiện để bảo đảm tính thống nhất khi thực hiện.

Trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới nêu rõ: Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản tán thành với các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý và nhiều ý kiến được giải trình tại Báo cáo của Chính phủ và cơ bản tán thành các nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật với 6 chương, 28 điều. Dự thảo Luật cơ bản bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm ba dự thảo: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; và nhiều nội dung khác.