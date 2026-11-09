Thảo luận giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, thúc đẩy tăng trưởng năm 2027

* Tại Tổ số 12, đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng, chủ trì buổi thảo luận.

Theo đó, đại biểu thống nhất cao với các văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIV; đồng thời tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; xây dựng hệ thống chính trị cấp xã vững mạnh; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, khả năng tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành…

Đồng chí Hà Văn Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Tổ phó, gợi ý nội dung phiên thảo luận.

Trên cơ sở các nhóm nhiệm vụ, đại biểu kiến nghị điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách để lại cho các xã có quy mô kinh tế lớn và địa bàn đặc thù biển, đảo; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ và vị trí việc làm; ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ cho các cực tăng trưởng ven biển, như nâng cấp đồng bộ hệ thống cảng cá, bến neo đậu tránh trú bão, nạo vét các tuyến luồng hàng hải. Đáng chú ý, để xây dựng xã, phường không ma tuý, đại biểu đề nghị triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tại những khu vực trọng điểm như nơi tập trung đông lao động, khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ, cảng cá và các địa bàn giao thương phức tạp.

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu về các giải pháp xây dựng xã, phường không ma tuý.

Chủ tịch UBND xã Sông Đốc Đỗ Văn Sử, đề xuất tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng đô thị, dịch vụ hậu cần nghề cá tại địa bàn biển trọng điểm.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Châu Thới Trương Ngọc Thảo

, trao đổi về phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ xã, nâng cao năng lực tự chỉnh đốn của chi bộ ấp.

Để các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh uỷ nhanh chóng đi vào thực tiễn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung đề nghị các thành viên trong tổ tập trung thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026; chuẩn bị sẵn sàng kịch bản tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung đề nghị các thành viên trong tổ tập trung tháo gỡ khó khăn, chủ động chuẩn bị kịch bản tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2027.

Đồng thời, hoàn thành dứt điểm việc rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong nhập liệu, nhằm chuẩn hoá và kết nối thông suốt dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đánh giá cán bộ thực chất dựa trên sản phẩm cụ thể và mức độ hài lòng của Nhân dân.

* Tổ số 3 do đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2027 và những năm tiếp theo, gắn với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị cấp xã vững mạnh.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, gợi ý những nội dung trọng tâm để các đại biểu Tổ số 3 tập trung thảo luận.

Buổi thảo luận tập trung phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế năm 2026, trong đó nhận định khả năng không đạt mục tiêu 10% như kế hoạch đề ra. Các đại biểu chỉ rõ những nguyên nhân chủ yếu, nhất là vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, biến động giá vật tư và tâm lý né tránh trách nhiệm. Trên cơ sở đó, đối với năm 2027, các ngành, địa phương cần xác định rõ dư địa và động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số.

Đối với các trụ cột kinh tế chủ lực, các thành viên trong tổ đề nghị tập trung thực hiện hiệu quả Đề án 100.000 ha tôm - lúa canh tác cải tiến; tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và hạ tầng lưới điện, tạo điều kiện đưa 7 dự án điện gió với tổng công suất 526 MW vào vận hành thương mại trong năm 2027; xúc tiến các dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất 1.000 MW; đẩy nhanh tiến độ mỏ khí Khánh Mỹ - Đầm Dơi và các dự án công nghiệp chế biến sâu.

Chủ tịch UBND xã Tân Tiến Từ Văn Lăng, chia sẻ những khó khăn về nhân sự tại địa phương, đồng thời thống nhất, chia sẻ với Sở Nội vụ trong việc điều chuyển công chức từ các xã, phường khác về hỗ trợ.

Các đại biểu cũng xác định vốn đầu tư công là "vốn mồi" dẫn dắt tăng trưởng, do đó cần bảo đảm tỷ lệ giải ngân đạt 100%; đồng thời, tập trung giải quyết bài toán nguồn vật liệu cát, đá phục vụ các dự án trọng điểm và khai thác hiệu quả Cảng hàng không Cà Mau từ cuối năm nay.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đá Bạc Trịnh Văn Cường, đề xuất thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tại vùng nguyên liệu thuộc các xã Trần Văn Thời và U Minh, tạo động lực phát triển kinh tế cho toàn khu vực.

Về xây dựng hệ thống chính trị cấp xã vững mạnh, Tổ số 3 đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục tình trạng hành chính hoá; đưa tiêu chí "tự soi, tự sửa" vào nghị quyết của cấp uỷ cơ sở. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ những vướng mắc về biên chế chuyên ngành, thẩm quyền trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường; khắc phục tình trạng cán bộ cấp xã phải kiêm nhiệm quá nhiều công việc.

* Tổ số 11 do đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì buổi thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2027 và những năm tiếp theo, gắn với xây dựng hệ thống chính trị cấp xã vững mạnh.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì thảo luận tại Tổ số 11, tập trung đánh giá những khó khăn, điểm nghẽn và đề xuất giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2027.

Tại buổi thảo luận, đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế, đồng thời nhận diện các điểm nghẽn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của các địa phương trong tỉnh.

Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 từ 10% trở lên và duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững trong những năm tiếp theo, các đại biểu đề xuất cần xác định rõ những ngành, lĩnh vực giữ vai trò động lực. Trong đó, chú trọng khai thác tiềm năng kinh tế biển, nông nghiệp, thuỷ sản, năng lượng tái tạo và du lịch; tiếp tục giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm trong sản xuất nông, lâm, thuỷ sản. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vũ Hồng Như Yến, đề xuất chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tăng năng suất, sản lượng và giảm chi phí đầu vào, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranh của hàng hoá.

Đối với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị cấp xã, các ý kiến tập trung phân tích những vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp vị trí việc làm. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phú Mỹ Lữ Trung Nguyện, đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư, khai thác tiềm năng Khu du lịch Đầm Thị Tường, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

* Tổ số 2 do đồng chí Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ phó, chủ trì thảo luận, tập trung phân tích sâu những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Hoàng Vũ gợi mở những nội dung trọng tâm để các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến.

Đồng chí Phan Hoàng Vũ và các đại biểu Tổ số 2 nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận lợi, hiệu quả.

Đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về mục tiêu phát triển kinh tế; phân tích những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Đồng thời, đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Phường Lý Văn Lâm Dương Minh Em (bìa phải), đóng góp ý kiến về giải pháp tháo gỡ khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Một nội dung khác được Tổ số 2 quan tâm là các giải pháp xây dựng hệ thống chính trị cấp xã vững mạnh, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các đại biểu tập trung trao đổi về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đề xuất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Khánh An Phạm Việt Phong (bìa phải), đóng góp ý kiến về phát triển du lịch, kinh tế rừng và khu công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Ý kiến phát biểu tại các phiên thảo luận sẽ được các Tổ khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2027 và những năm tiếp theo; đồng thời xây dựng hệ thống chính trị cấp xã ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Mộng Thường - Phong Nguyên - Nguyễn Quốc - Chí Thức - Thiên Diệp - Nguyễn Linh - Trần Chuyển - Trường Giang