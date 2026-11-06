Thảo luận giải pháp phát triển doanh nghiệp spin-off tại Đà Nẵng

Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ Trần Xuân Đích phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: QUẾ HOÀNG

Hội thảo có sự tham gia của khoảng 150 đại biểu, gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, doanh nghiệp spin-off tiêu biểu cùng các chuyên gia, cá nhân và tổ chức quan tâm.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ cho biết, việc thúc đẩy hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở các trường đại học, viện nghiên cứu (doanh nghiệp spin-off) là một trong những định hướng cần được quan tâm trong thời gian tới.

Hiện nay, doanh nghiệp spin-off từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và có thể đáp ứng các điều kiện để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Qua đó, hình thành vòng phát triển liên tục từ nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp spin-off, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tái đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhằm thúc đẩy hình thành, phát triển doanh nghiệp spin-off, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ đang phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ sang hỗ trợ theo quá trình phát triển của doanh nghiệp, lấy kết quả và hiệu quả thực chất làm thước đo.

Trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện các cơ chế tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; hỗ trợ ươm tạo, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ và phát triển sản phẩm; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ lãi suất vay, phiếu hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy thương mại hóa và mở rộng thị trường cho sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Một định hướng quan trọng khác là phát triển và kết nối cơ sở dữ liệu về kết quả nghiên cứu, cơ sở ươm tạo, doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ. Dữ liệu không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà phải trở thành công cụ kết nối nguồn lực, nhận diện doanh nghiệp tiềm năng, hỗ trợ đúng nhu cầu và đánh giá hiệu quả chính sách.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Lê Sơn Phong thông tin về tiềm năng phát triển doanh nghiệp spin-off tại Đà Nẵng. Ảnh: QUẾ HOÀNG

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành nơi thử nghiệm và lan tỏa mô hình spin-off.

Thành phố có hệ thống đại học, viện nghiên cứu tập trung, nguồn nhân lực nghiên cứu và phát triển đạt trên 17 người/10.000 dân; hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2026 tăng 212 bậc, xếp thứ 554 thế giới và được ghi nhận là hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

Thành phố cũng đã ban hành hệ thống chính sách tương đối đầy đủ theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 và sửa đổi tại Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Trong đó có hỗ trợ không hoàn lại cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, miễn thuế đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, chính sách khai thác tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ.

Các sự kiện thường niên như Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (SURF) và Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng (DAVAS) đã trở thành kênh kết nối dự án với nhà đầu tư.

Riêng DAVAS 2026 quy tụ 31 quỹ, nhà đầu tư với tổng vốn quản lý trên 5 tỷ USD. Quy hoạch chung thành phố vừa được phê duyệt cũng định hướng hình thành Cụm đổi mới sáng tạo gắn với Khu đô thị nghiên cứu - đào tạo ở phía Nam thành phố.

Diễn giả chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: QUẾ HOÀNG

Chương trình hội thảo gồm 5 tham luận chuyên đề và 1 tọa đàm, tập trung vào hoạt động ươm tạo, phát triển doanh nghiệp spin-off, chính sách hỗ trợ và vai trò của dữ liệu trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, làm rõ vai trò của dữ liệu trong hoạt động ươm tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Trên cơ sở đó, xác định nhu cầu kết nối, hợp tác và định hướng xây dựng, phát triển mạng lưới các cơ sở ươm tạo, góp phần thúc đẩy hình thành và nhân rộng mô hình doanh nghiệp spin-off trên phạm vi toàn quốc.