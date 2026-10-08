Thảo luận dự thảo Đề án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030

Toàn cảnh hội nghị.

Theo dự thảo Đề án do Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 1% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3% trở lên mỗi năm.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo trình bày Dự thảo Đề án giảm nghèo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt khoảng 60 - 70% mức bình quân chung của tỉnh.

Phấn đấu 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới, sửa chữa; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tầm nhìn đến năm 2045, toàn tỉnh phấn đấu không còn hộ nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước theo Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị.

Để thực hiện các mục tiêu trên, dự thảo Đề án đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập; hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhà ở, tín dụng ưu đãi và huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo. Tổng nguồn lực dự kiến thực hiện Đề án giai đoạn 2026-2030 gần 29.769 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, góp ý vào các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; cơ chế, chính sách hỗ trợ và việc phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện Đề án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của Sở Dân tộc và Tôn giáo trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án; đồng thời đánh giá cao những ý kiến đóng góp trách nhiệm, sát thực tiễn của đại diện các sở, ngành, địa phương tại cuộc họp. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

Đồng chí đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đồng thời lưu ý, Đề án phải bám sát các chủ trương, chính sách, quy định mới của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phải có tính khả thi, gắn với nguồn lực và trách nhiệm cụ thể trong tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát, góp ý về các tiêu chí, cơ chế, chính sách liên quan; đồng thời nghiên cứu kỹ việc phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, không để khoảng trống trong quá trình triển khai. Qua đó, tạo cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.