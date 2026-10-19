Thảo luận dự thảo Bộ luật Hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ 14 chiều ngày 19-10.

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lý Thị Lan tham gia thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan tham gia xây dựng dự án Luật.

Tham gia một số nội dung cụ thể, đại biểu đề nghị về hành vi phạm tội và căn cứ định khung hình phạt trong hoạt động đấu thầu (Điều 207) cần tiếp tục rà soát các hành vi bổ sung tại khoản 1 và giữ nguyên căn cứ thiệt hại từ 2 tỷ đồng trở lên để xác định khung hình phạt vì giá trị gói thầu chỉ phản ánh quy mô dự án, trong khi thiệt hại mới phản ánh đúng hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Việc lấy giá trị gói thầu làm căn cứ độc lập để tăng nặng hình phạt có thể dẫn đến sự thiếu tương xứng giữa tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi với trách nhiệm hình sự.

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lý Thị Lan tham gia thảo luận.

Liên quan đến xử lý hành vi liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ (Điều 295 và Điều 296) cần làm rõ phạm vi truy cứu trách nhiệm hình sự ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội liên quan đến vũ khí quân dụng, đặc biệt là đối với các loại dao có tính sát thương cao được phân loại theo mục đích sử dụng. Đề nghị cụ thể hóa tiêu chí xác định vật phạm pháp có số lượng "lớn, rất lớn, đặc biệt lớn" tại Điều 295; nghiên cứu căn cứ định lượng tối thiểu đối với vật liệu nổ tại Điều 296 gắn với chủng loại, tính năng, mức độ nguy hiểm và tính chất hành vi để phân định rõ giữa xử lý hành chính và xử lý hình sự.

Về chế định giám sát điện tử trong thi hành án hình sự (Điều 415), đại biểu Lý Thị Lan cho rằng, đây là chính sách mới tác động trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm của cơ quan thi hành án. Do đó, cần đánh giá kỹ điều kiện thực hiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực, kinh phí và năng lực của Công an cấp xã (nhất là ở các địa bàn miền núi, vùng khó khăn về hạ tầng số).

ĐBQH Lý Văn Huấn thảo luận dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

ĐBQH Lý Văn Huấn thảo luận dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Đại biểu cho rằng việc bổ sung chính sách giảm mức hình phạt đối với người phạm tội chấp nhận hình phạt đề nghị tại Điều 57 Bộ luật Hình sự và các quy định tương ứng trong Bộ luật Tố tụng hình sự là rất cần thiết, có cơ sở và mang ý nghĩa tiến bộ sâu sắc trong chính sách hình sự. Đây là bước chuyển trong tư duy pháp luật, kết hợp chặt chẽ giữa trừng trị và khoan hồng, giữa yêu cầu xử lý tội phạm với việc khuyến khích người phạm tội chủ động chịu trách nhiệm và khắc phục hậu quả. Đề nghị cơ quan soạn thảo cũng như các cơ quan Trung ương cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương có căn cứ áp dụng thống nhất, tránh trường hợp áp dụng tùy tiện trong quá trình thi hành pháp luật.

ĐBQH Hoàng Ngọc Định thảo luận.

ĐBQH Hoàng Ngọc Định thảo luận về Dự án Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Đại biểu đề nghị khi quy định khái niệm tội phạm và quy định liên quan đến pháp nhân thương mại tại Điều 8 cần cân nhắc giữ nguyên quy định hiện hành về pháp nhân là chủ thể của tội phạm, đồng thời chỉnh lý các quy định có liên quan. Về Tội mua bán người (Điều 132) và Tội mua bán người dưới 18 tuổi (Điều 133) đại biểu đề nghị bỏ tình tiết định khung “đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân” tại Điều 132 và Điều 133 để đảm bảo khắc phục bất cập hiện nay về chính sách hình sự chưa công bằng, nhất quán đối với người phạm tội. Về Tội làm nhục đồng đội (Điều 397) và Tội hành hung đồng đội (Điều 398) đại biểu đề nghị sửa đổi khoản 1 các Điều 397, 398 theo hướng bỏ cụm từ "trong quan hệ công tác mà" ra khỏi cấu thành tội phạm của hai tội này vì tránh gây vướng mắc trong thực tiễn và có cách hiểu không thống nhất....