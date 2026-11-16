Thảo luận chuyên đề thúc đẩy liên kết “ba nhà” trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo), lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo và đại diện các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế, cùng nhiều doanh nghiệp, đơn vị liên quan.

Về phía tỉnh Lào Cai, dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan và đại diện một số cơ sở giáo dục, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hai chuyên đề được thảo luận là “Liên kết ba nhà trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Đổi mới chương trình đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế”.

Tại phiên thảo luận chuyên đề “Liên kết 3 nhà trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, các đại biểu tập trung trao đổi về việc xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp.

Nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình hợp tác "ba nhà", từ việc xác định nhu cầu thực tiễn, đặt hàng nghiên cứu, huy động nguồn lực đến chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò kiến tạo của Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi; vai trò của nhà trường trong nghiên cứu, đào tạo và cung cấp tri thức; đồng thời khẳng định, doanh nghiệp cần chủ động tham gia, đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu, tiếp nhận và ứng dụng kết quả khoa học công nghệ.

Một số nội dung cụ thể được đề cập như phát triển dữ liệu mở, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên, tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong lĩnh vực dược liệu, du lịch, khách sạn và chuyển giao công nghệ. Qua đó, hướng tới hình thành các mô hình hợp tác thực chất, lấy hiệu quả ứng dụng và giá trị mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo.

Các đại biểu tham gia thảo luận chuyên đề “Liên kết ba nhà trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Phiên thảo luận chuyên đề “Đổi mới chương trình đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế” tập trung vào yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp và môi trường đào tạo trước những tác động mạnh mẽ của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các tham luận phân tích yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có năng lực số, hiểu biết về AI, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và học tập suốt đời; đồng thời nhấn mạnh việc đổi mới chương trình đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển của từng vùng, từng ngành và thị trường lao động.

Từ thực tiễn đào tạo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm đưa doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng, rà soát chương trình, giảng dạy, hướng dẫn thực hành, đánh giá năng lực và tuyển dụng người học.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận “Đổi mới chương trình đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế”.

Nhiều giải pháp được đề xuất, như: tăng cường đào tạo gắn với thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; phát triển học liệu và phương pháp giảng dạy số; ứng dụng AI trong đào tạo và nghiên cứu; đổi mới đào tạo các lĩnh vực du lịch, khách sạn, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo giáo viên; đặc biệt, các mô hình hợp tác cần được triển khai xuyên suốt quá trình đào tạo, bảo đảm người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc thực tế.

Hai phiên thảo luận đã mang đến nhiều kinh nghiệm, góc nhìn và đề xuất thiết thực, góp phần làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh Lào Cai và các đối tác cùng Đại học Thái Nguyên tiếp tục cụ thể hóa các chương trình hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương và khu vực.