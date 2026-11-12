Thảo luận, cho ý kiến về việc thực thi các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nhóm nội dung trọng điểm thuộc các lĩnh vực tài chính, y tế, khoa học, công nghệ, công nghiệp, dịch vụ logistics, du lịch và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Trong đó, lĩnh vực tài chính có Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế lồng ghép nguồn vốn, cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 tại Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ báo cáo nội dung liên quan tại phiên họp.

Lĩnh vực khoa học, công nghệ có Tờ trình về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin đối ngoại có Tờ trình quy định chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi đối với các thành viên đội tuyển thể thao thuộc tỉnh tham gia tập trung tập huấn, thi đấu; Tờ trình về việc bãi bỏ Quyết định số 1879/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phát triển du lịch biển tỉnh Thanh Hóa năm 2027 và các hoạt động kỷ niệm 120 năm du lịch Sầm Sơn (1907-2027).

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung báo cáo nội dung liên quan tại phiên họp.

Lĩnh vực y tế có Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định hỗ trợ kinh phí tư vấn và khám sức khoẻ trước khi kết hôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở nội dung các tờ trình, các thành viên UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành đã phân tích làm rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn cũng như yêu cầu về việc ban hành các nghị quyết, cơ chế, chính sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải rà soát, điều chỉnh kịp thời các cơ chế lồng ghép nguồn vốn và dự toán ngân sách sao cho phù hợp với thực tiễn triển khai, bảo đảm sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng quy định pháp luật; việc ban hành quy định mức chi hỗ trợ đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác chuẩn bị của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc xây dựng các dự thảo tờ trình, nghị quyết, kế hoạch; đồng thời nhấn mạnh, đây đều là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Để bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và đúng quy định pháp luật trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chủ trì tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại phiên họp, tập trung hoàn thiện các dự thảo tờ trình, kế hoạch, nghị quyết theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các chương trình, kế hoạch, nghị quyết được ban hành không chỉ dừng lại ở văn bản mà phải thực sự thấm sâu vào thực tiễn cuộc sống, lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.