Thảo luận các giải pháp phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh

Tham dự hội thảo có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn; PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai Dương Văn Hiếu phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Dương Văn Hiếu chia sẻ: Chủ đề hội thảo là “Hình thành hệ sinh thái logistics số tích hợp cảng hàng không, cảng biển và khu công nghiệp”. Đây không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ số vào hoạt động vận tải hay kho bãi, mà còn là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với tổ chức không gian phát triển, đầu tư kết cấu hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.

Hội thảo tập trung trao đổi 4 nhóm vấn đề lớn: tích hợp quy hoạch và kết nối hạ tầng logistics, nghiên cứu mô hình kết nối và chia sẻ dữ liệu logistics, ứng dụng công nghệ số gắn với hiệu quả thực tế, hoàn thiện cơ chế phối hợp và lộ trình tổ chức thực hiện…

Diễn giả chia sẻ tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Tại hội thảo, các chuyên gia, diễn giả, doanh nghiệp đã trình bày các tham luận, nội dung về quản trị chuỗi cung ứng hiện đại và đa mô hình phục vụ dịch vụ cho kết nối đô thị - sân bay - cảng biển - khu công nghiệp; xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho sân bay - bài học quốc tế áp dụng cho Đồng Nai; xây dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh và bền vững đáp ứng net zero; thúc đẩy đầu tư đô thị thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), bản sao số (digital twin)… Bên cạnh đó, hội thảo còn có phiên thảo luận với chủ đề “Kết nối hạ tầng, khu công nghiệp, logistics và đô thị: từ lợi thế đến năng suất”.

Phiên thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang đề nghị: Các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tổng hợp các ý kiến, tham luận tại hội thảo; bảo đảm yêu cầu “Bài toán thật - Giải pháp thật - Hiệu quả thật”. Bài toán phải xuất phát từ nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước. Giải pháp phải tích hợp được với hệ thống hiện hữu và triển khai được trong điều kiện hiện có. Hiệu quả phải đo được bằng chỉ tiêu cụ thể. Hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics và hạ tầng dữ liệu phải được tích hợp ngay từ khâu quy hoạch.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai Nguyễn Minh Quang phát biểu tổng kết hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Song song đó, các giải pháp về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm và đi từng bước. Không đặt mục tiêu xây dựng ngay một hệ sinh thái quy mô lớn, mà lựa chọn những luồng hàng hóa, cụm liên kết có nhu cầu rõ ràng và có sự sẵn sàng tham gia của doanh nghiệp để đánh giá kết quả một cách thực tế nhất.