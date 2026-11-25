TS. Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: MAI QUẾ

Phát biểu khai mạc, TS. Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ cho biết, hiện hoạt động thương mại hóa có 4 hướng cơ bản.

Cụ thể: chuyển giao quyền sở hữu; cấp quyền sử dụng (thương mại hóa từng phần, cấp quyền khai thác); hình thành doanh nghiệp tại chỗ (spin-off); kết hợp với chủ thể bên ngoài để thành lập doanh nghiệp độc lập với cơ sở nghiên cứu (spin-out).

Tại Việt Nam, hai hướng thương mại hóa đầu tiên đã có hành lang pháp lý khá rõ ràng và được triển khai nhiều năm. Tuy nhiên, mô hình spin-off và spin-out lại gặp rất nhiều rào cản, khiến kết quả nghiên cứu vẫn phải đứng bên lề thị trường.

Vì vậy, hội thảo nhằm rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách, đồng thời đánh giá tiềm năng và cơ hội phát triển. Trên cơ sở đó, hội thảo đưa ra lộ trình, giải pháp biến tiềm năng trí tuệ và công nghệ của nhà trường thành các doanh nghiệp spin-off, thúc đẩy hoạt động chuyển giao và thương mại hóa.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: MAI QUẾ

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ sẽ tiếp tục rà soát, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và Chính phủ để điều chỉnh phù hợp, tháo gỡ các vướng mắc về mặt kỹ thuật nhằm đưa mô hình doanh nghiệp spin-off vào thực tiễn.

Sau hội thảo, cục sẽ đồng hành Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) lựa chọn các dự án, sản phẩm điển hình; phối hợp xây dựng đề án, phương án pháp lý, khung chính sách và hỗ trợ kinh phí để phát triển thành những doanh nghiệp spin-off có thể ra mắt trong thời gian tới.

Hội thảo gồm hai phần chính: tham luận chuyên đề và phiên tọa đàm. Ở phần tham luận, các đại biểu chia sẻ về thực trạng, rào cản và điều kiện hình thành spin-off tại trường đại học; góc nhìn từ nhà đầu tư đến thị trường; vai trò của doanh nghiệp trong thương mại hóa sản phẩm spin-off, cũng như vai trò và giải pháp từ phía Nhà nước.

Cạnh đó, trao đổi về thực tiễn hình thành, phát triển doanh nghiệp spin-off tại các viện nghiên cứu, trường đại học; đồng thời thảo luận về mô hình quản trị, cơ chế đầu tư và các giải pháp thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa công nghệ vào thực tiễn.