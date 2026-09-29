Chiều 29/9, tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, các đại biểu đã thảo luận 7 luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Nêu quan điểm về Luật Du lịch, đại biểu Lò Thị Luyến (đoàn Điện Biên) đề nghị quy định rõ chủ thể lập, nộp hồ sơ công nhận khu du lịch cấp tỉnh khi khu du lịch nằm trên địa bàn một xã. Về thu hồi quyết định công nhận khu du lịch, dự thảo luật quy định theo đề nghị của UBND cấp xã và tổ chức quản lý khu du lịch. Đại biểu đề nghị rà soát việc sử dụng từ “và”, trường hợp không bắt buộc cả hai chủ thể cùng đề nghị thì nên thay bằng “hoặc” để tránh cách hiểu khác nhau.

Đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị quy định rõ chủ thể lập, nộp hồ sơ công nhận khu du lịch cấp tỉnh khi khu du lịch nằm trên địa bàn một xã.

Về kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch, đại biểu cho rằng, quy định hiện nay có thể dẫn đến tình trạng cấp tỉnh và cấp xã cùng kiểm tra một cơ sở. Do đó, cần xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm không trùng lặp về đối tượng, nội dung và thời gian kiểm tra; đồng thời cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã.

Cũng phát biểu về Luật Du lịch. đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) kiến nghị, tiếp tục rà soát quy định theo hướng thống nhất, đơn giản hóa thủ tục và phân định rõ trách nhiệm, đề nghị thống nhất thời hạn công nhận đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch. Hiện, quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có thời hạn 5 năm, trong khi quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có thời hạn 3 năm. Đại biểu đề nghị, nghiên cứu thống nhất thời hạn 5 năm, qua đó giảm chi phí, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp và giảm áp lực cho cơ quan có thẩm quyền, tạo điều kiện tăng cường hậu kiểm.

Đại biểu Dương Khắc Mai tán thành việc bổ sung trách nhiệm cập nhật mức phân loại, hiển thị cảnh báo và ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Về xử lý phim phổ biến trên không gian mạng trong Luật Điện ảnh, đại biểu Dương Khắc Mai tán thành việc bổ sung trách nhiệm cập nhật mức phân loại, hiển thị cảnh báo và ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đại biểu, trong bối cảnh dịch vụ xem phim trực tuyến ngày càng phổ biến, thông tin phân loại, cảnh báo cần được thể hiện đầy đủ để người xem, nhất là trẻ em, lựa chọn nội dung phù hợp. Đồng thời, cần quy định rõ hơn căn cứ, phạm vi áp dụng của từng biện pháp như cập nhật thông tin phân loại, cảnh báo, gỡ bỏ hoặc ngăn chặn truy cập phim vi phạm. Yêu cầu bằng văn bản cần xác định cụ thể nội dung cần xử lý và chủ thể thực hiện, bảo đảm các bên thực hiện đúng trách nhiệm.

Đại biểu Bùi Văn Dũng tán thành sự cần thiết sửa đổi các luật, đồng thời đề nghị chú trọng phân cấp, cắt giảm thủ tục và chuyển đổi số thực chất.

Đại biểu Bùi Văn Dũng (đoàn Thanh Hóa) tán thành sự cần thiết sửa đổi các luật, đồng thời đề nghị chú trọng phân cấp, cắt giảm thủ tục và chuyển đổi số thực chất. Theo đại biểu, phân cấp phải đi đôi với điều kiện thực hiện. Mỗi nhiệm vụ được phân cấp cần xác định rõ thẩm quyền, tiêu chuẩn, dữ liệu, nhân lực, kinh phí và trách nhiệm xử lý; cơ quan quản lý chuyên ngành cần có hướng dẫn, kiểm tra thống nhất. Nếu phân cấp nhưng thiếu nguồn lực, thực chất chỉ là chuyển khó khăn từ nơi này sang nơi khác.

Đối với quy định yêu cầu nền tảng trực tuyến gỡ thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đại biểu đề nghị chỉ gỡ thông tin vi phạm, nêu rõ căn cứ, thời hạn yêu cầu; đồng thời thông báo cho bên bị gỡ và có cơ chế khôi phục khi không còn căn cứ.

Về yêu cầu khách quốc tế phải mua bảo hiểm du lịch, đại biểu đề nghị đánh giá kỹ tác động. Trường hợp khách đã có bảo hiểm quốc tế còn hiệu lực, đáp ứng phạm vi và mức trách nhiệm tối thiểu thì không nên phải mua thêm bảo hiểm; đồng thời, nghiên cứu phương thức kiểm tra điện tử để tránh phát sinh chi phí, thời gian không cần thiết.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Văn hóa và Xã hội nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của đại biểu; tiếp thu đầy đủ những nội dung hợp lý, đồng thời giải trình rõ những vấn đề chưa tiếp thu.

Cùng với đó, tiếp tục đánh giá tác động, rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật và các điều kiện bảo đảm thi hành, nhằm hoàn thiện hồ sơ dự án luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Quốc hội theo quy định.