Tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu bưởi sang Australia

Tỉnh Vĩnh Long tìm cách tháo gỡ vướng mắc trong xuất khẩu quả bưởi sang thị trường Australia. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có 16.260ha bưởi với 332 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 2.000ha.

Sau khi Australia chấp thuận nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam năm 2025, Vĩnh Long đã triển khai các điều kiện đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đến nay, tỉnh có 38 mã số vùng trồng, diện tích 571ha và 7 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang Australia, với sự tham gia của 9 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác.

Từ tháng 4/2026, các vùng trồng và cơ sở đóng gói đã xuất khẩu khoảng 27 container, tương đương 300 tấn bưởi tươi sang Australia. Tuy nhiên, 2 container của Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến xuất nhập khẩu nông sản Yến Nga (xã Giao Long) và Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Green Powers (phường An Hội) bị cảnh báo do phát hiện sinh vật gây hại.

Theo ngành nông nghiệp, Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam trong 6 tháng, từ ngày 15/9/2026, chủ yếu do yêu cầu kiểm dịch thực vật và kiểm soát an ninh sinh học, không phải do chất lượng hay an toàn thực phẩm.

Sơ chế bưởi da xanh phục vụ xuất khẩu. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Qua kiểm tra, phía Australia ghi nhận một số vùng trồng chưa thực hiện đầy đủ việc quản lý sinh vật gây hại, nhật ký sản xuất và hồ sơ theo dõi còn thiếu. Tại một số cơ sở đóng gói, việc phân loại, loại bỏ quả có dấu hiệu nhiễm dịch hại và xử lý chlorine chưa đồng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan xác định rõ từng nội dung cần khắc phục, trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, giám sát. Các chủ vùng trồng, hợp tác xã và cơ sở đóng gói phải thực hiện nghiêm quy trình, duy trì thực chất các điều kiện của mã số, không chỉ tập trung khi có đoàn kiểm tra.

Theo đồng chí Châu Văn Hòa, sự cố không chỉ ảnh hưởng đến hai doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo mà còn tác động đến uy tín chung của nông sản địa phương. Do đó, tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt sinh vật gây hại ngay từ vùng trồng, tăng cường quản lý hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và kiểm tra các cơ sở đóng gói.

Trước mắt, Vĩnh Long tập trung khắc phục các tồn tại, duy trì nghiêm các điều kiện của mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, tạo cơ sở nối lại xuất khẩu bưởi tươi sang Australia, đồng thời bảo đảm uy tín cho các mặt hàng trái cây xuất khẩu khác của tỉnh.