Tháo gỡ vướng mắc về việc rà soát, cắm biển báo khu vực biên giới

Họp chuẩn bị các nội dung làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại cuộc làm việc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo kết quả khảo sát xác định vị trí và khối lượng thực hiện. Theo đó, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức rà soát vị trí cắm biển báo khu vực biên giới theo địa giới đơn vị hành chính mới. Khối lượng công việc chủ yếu, gồm: Thu hồi, tháo dỡ 23 biển báo khu vực biên giới và 33 biển báo nội quy khu vực biên giới tại các vị trí không còn phù hợp theo địa giới đơn vị hành chính mới. Sửa chữa 10 biển báo khu vực biên giới bị han gỉ, tróc sơn, mờ chữ. Cắm mới 79 biển báo, gồm 36 biển báo khu vực biên giới và 43 biển báo nhắc lại khu vực biên giới.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị UBND tỉnh thống nhất các nội dung đề xuất với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với một số nội dung, như: Xác định rõ cấp có thẩm quyền của Trung ương quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí đối với nhiệm vụ cắm mới, sửa chữa hệ thống biển báo khu vực biên giới của tỉnh Sơn La. Trường hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được Bộ Quốc phòng giao, phân cấp hoặc ủy quyền, đề nghị xem xét quyết định hoặc hướng dẫn Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thiện thủ tục theo thẩm quyền. Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thiện dự toán chi tiết, xác định tổng nhu cầu kinh phí, phần đã được bố trí và phần đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các sở, ngành của tỉnh rà soát đầy đủ các căn cứ pháp lý liên quan; xác định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục, làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tổng hợp các nguồn kinh phí ngân sách tỉnh đã hỗ trợ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong 3 năm gần nhất; phân loại theo từng lĩnh vực, nhóm nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ thường xuyên được ngân sách địa phương hỗ trợ. Tập trung tháo gỡ ngay vướng mắc về thẩm quyền, thủ tục để triển khai nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa, tháo dỡ, cắm mới hệ thống biển báo khu vực biên giới. Rà soát toàn diện khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 104/2026/NĐ-CP, nhất là các nội dung liên quan đến thẩm quyền, xây dựng, tài chính, đối ngoại và các lĩnh vực có liên quan; tổng hợp, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung để kiến nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp có thẩm quyền xem xét.