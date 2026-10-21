Tháo gỡ vướng mắc về vật liệu cho dự án cải tạo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh

Chiều 21-10, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý dự án Thăng Long về các vấn đền liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Cùng dự có lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, các sở, ban, ngành địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Huyền chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long, đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn tiếp giáp, đường lăn song song tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đã được khai thác liên tục hơn 50 năm. Hiện nay, mặt đường xuất hiện hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác. Do đó, việc triển khai Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh là cần thiết. Dự án thuộc nhóm B, do Bộ Xây dựng đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 1.920 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2026 đến 2028.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án Thăng Long trình bày các hạng mục xây dựng và nguồn vật liệu dự kiến sử dụng khi thi công dự án. Đồng thời, đơn vị kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về nguồn cung cát xây dựng, đất san lấp và xác định bãi đổ thải phục vụ dự án.

Trong đó, Ban Quản lý dự án Thăng Long đề xuất ưu tiên nâng trữ lượng, công suất khai thác, gia hạn khai thác tại các mỏ cát sông hiện hữu trên sông Cái, sông Dầu; ưu tiên phân bổ nguồn cát cho dự án. Đơn vị cũng kiến nghị sớm hỗ trợ đưa vào khai thác các mỏ vật liệu (cát, đất san lấp) đã có quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ thăm dò và đánh giá tác động môi trường, nhằm tăng nguồn cung, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Thăng Long kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, hỗ trợ xác định khu vực quy hoạch làm bãi đổ thải vật liệu xây dựng phục vụ dự án; lấy ý kiến thống nhất về việc xây dựng hàng đèn tiếp cận qua khu vực ngã ba cầu Long Hồ - đầm Thủy Triều; thỏa thuận đấu nối hệ thống thoát nước và điện với địa phương.

Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền giao Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án Thăng Long và đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, rà soát cụ thể các nguồn vật liệu để đề xuất phương án phù hợp. Đối với bãi đổ thải, Sở Xây dựng có trách nhiệm tìm vị trí tiếp nhận và thống nhất phương án xử lý. Đồng chí Lê Huyền cũng đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về các vị trí lắp đặt đèn tiếp cận qua khu vực ngã ba cầu Long Hồ - đầm Thủy Triều. Các phần việc phải hoàn thành trong tháng 10.