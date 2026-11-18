Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: X.P

Thực hiện Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS chưa có đất sinh hoạt cộng đồng, đất ở và đất sản xuất, xã Kim Phú đã xây dựng đề án đăng ký, cấp giấy CNQSDĐ đối với đất sản xuất và đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại bản Yên Hợp.

Qua rà soát 204 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chính quyền xã Kim Phú đã tổ chức đo đạc thực địa 65 hộ gia đình, trong đó có 38 hộ đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ. Toàn bản Yên Hợp đã có 177 hộ được cấp giấy CNQSDĐ ở, đạt 86,76%.

Đại diện lãnh đạo xã Kim Phú trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bản Yên Hợp - Ảnh: X.P

Hiện, bản Yên Hợp có 2 dự án phát triển quỹ đất đang được triển khai với diện tích gần 3ha, nhằm đáp ứng nhu cầu đất ở cho các hộ đồng bào DTTS chưa có đất ở và có nguyện vọng chuyển đến sinh sống tại khu tái định cư trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc, HĐND tỉnh, chính quyền địa phương tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm quyền sử dụng đất cho bà con theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tặng quà cho người dân bản Yên hợp - Ảnh: X.P

Dịp này, Thường trực HĐND tỉnh đã chung vui, chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tặng quà cho người dân bản Yên Hợp.