Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: TTXVN/Doãn Tấn

Chiều 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Hóc Môn, kết nối trực tuyến tới 10 xã trên địa bàn thành phố.

Thông tin về kết quả kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật.

CỬ TRI KIẾN NGHỊ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG ĐẾN VƯỚNG VỀ ĐẤT ĐAI

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao các quyết sách của Quốc hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, giáo dục, chính sách đối với cán bộ cấp xã, hạ tầng giao thông, đất đai, thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cử tri xã Nhuận Đức đề nghị sớm ban hành chính sách cải cách tiền lương hoặc cơ chế phù hợp đối với cán bộ, công chức cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tương xứng với vị trí việc làm, khối lượng công việc và trách nhiệm được giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quochoi.vn

Cử tri xã Tân An Hội kiến nghị xem xét sửa đổi quy định về tuổi nghỉ hưu nhằm tạo thêm cơ hội cho người trẻ. Trong khi đó, cử tri xã Hóc Môn đề nghị siết chặt hành lang pháp lý về thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trước tình trạng lừa đảo trực tuyến nhắm vào người cao tuổi và cư dân vùng ven, nông thôn.

Liên quan đến đất đai, cử tri xã Long Thạnh kiến nghị chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về UBND cấp xã, giảm khâu trung gian, tạo thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường giám sát thực hiện Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm; ưu tiên nguồn lực phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết nối giao thông liên vùng.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY NHANH CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời nhấn mạnh Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường giám sát việc triển khai các luật đã ban hành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, riêng năm 2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 62 luật và nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật. Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thông qua nhiều luật quan trọng, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Doãn Tấn /TTXVN

Trả lời kiến nghị của cử tri về tổ chức hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai khu vực, Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian tới, nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn cụ thể việc đưa hoạt động này về cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Về cải cách tiền lương, Chủ tịch Quốc hội đánh giá kiến nghị của cử tri là xác đáng, đồng thời nhấn mạnh việc cải cách phải gắn với xác định cụ thể vị trí việc làm và biên chế. Từ ngày 1/1/2027, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương sẽ áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với từng vị trí việc làm.

Để tạo nguồn lực cải cách tiền lương và chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, cần tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm biên chế theo lộ trình.

Đối với kiến nghị sửa đổi tuổi nghỉ hưu, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ tổng hợp, chuyển Bộ Nội vụ xem xét theo thẩm quyền.

Cư tri xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Trung ương đang quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh cũng thể hiện quyết tâm thực hiện cam kết tăng trưởng kinh tế trên 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành, nhất là Nghị quyết số 188, Nghị quyết số 222, Nghị quyết số 260 và Luật Phát triển đô thị.

Trọng tâm là cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong thực thi pháp luật, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố cần tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm làm cơ sở xác định biên chế và cải cách tiền lương; rà soát các nhiệm vụ chậm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh xử lý các dự án, công trình tồn đọng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh cần giải quyết toàn diện những vấn đề dân sinh, nhất là việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế và môi trường; tập trung khắc phục ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong lĩnh vực nhà ở, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ, di dời nhà tạm ven kênh rạch và phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đặt quyền và lợi ích chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công khai lộ trình, tiến độ và kết quả xử lý để người dân theo dõi, giám sát.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm và chuẩn bị đón Tết, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Chương trình Họp mặt Kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa - Ảnh: TTXVN

Cùng ngày 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, các đại biểu ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm, khẳng định ý nghĩa lịch sử và những bài học quý báu của cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trao quà tặng thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa và chứng kiến nhà tài trợ trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng Trường THPT Hồ Thị Bi.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) và Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn (xã Hóc Môn), tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.