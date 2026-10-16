Tháo gỡ vướng mắc và điều phối vật liệu cho dự án trọng điểm

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, từ ngày 6 đến 16/10/2026, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức 6 đoàn công tác làm việc tại 6 khu vực trên cả nước, gồm: Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

Không để phát sinh khoảng trống sau chuyển giao

Tại địa phương, các đoàn công tác của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở Công Thương, các phòng chuyên môn và cơ quan liên quan để rà soát, đánh giá kết quả chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản kể từ ngày 15/9/2026.

Nội dung làm việc tập trung vào tiến độ kiện toàn tổ chức bộ máy; việc ban hành, sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc; công tác tiếp nhận, bố trí nhân sự; bàn giao hồ sơ, tài liệu, dữ liệu chuyên ngành và tình hình giải quyết thủ tục hành chính sau chuyển giao.

Cục trưởng Trần Bình Trọng làm việc với Sở Công Thương, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị

Trong đó, vấn đề tổ chức bộ máy và chất lượng nguồn nhân lực được đặc biệt quan tâm. Các địa phương được đề nghị rà soát số lượng công chức chuyên trách, kiêm nhiệm; trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản; đồng thời xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và bổ sung nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng quản lý mới.

Tại nhiều địa phương, việc chuyển giao tổ chức, nhân sự và hồ sơ chuyên môn được thực hiện tương đối thuận lợi. Một số địa phương đã thành lập hoặc xây dựng phương án thành lập phòng chuyên môn về quản lý khoáng sản; một số khác lựa chọn bổ sung nhiệm vụ cho phòng chuyên môn hiện có, phù hợp với điều kiện biên chế và khối lượng công việc.

Đáng chú ý, Cục yêu cầu các Sở Công Thương thống kê đầy đủ số hồ sơ đang xử lý tại thời điểm chuyển giao; phân loại hồ sơ đã bàn giao, đã giải quyết, đang giải quyết và quá hạn; đồng thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm đối với những trường hợp chậm xử lý.

Đối với hạ tầng số, một số địa phương kiến nghị Bộ Công Thương sớm hoàn thiện, cấu hình quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính về địa chất, khoáng sản, bảo đảm sự đồng bộ trong tiếp nhận, chuyển xử lý và giải quyết hồ sơ giữa Sở Công Thương và UBND cấp xã.

Phó Cục trưởng Trần Phương làm việc với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường 10 tỉnh phía Bắc về công tác chuyển giao và điều phối nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

Trên cơ sở tổng hợp tình hình, các đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp nhận, phân loại các kiến nghị để báo cáo Bộ Công Thương và cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan; khẩn trương hoàn thiện việc bàn giao, thống nhất hồ sơ, dữ liệu, nhân sự và phạm vi nhiệm vụ.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời, không để tồn đọng kéo dài; những nội dung vượt thẩm quyền cần được tổng hợp đầy đủ, xác định rõ căn cứ và đề xuất phương án giải quyết. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mới tiếp nhận nhiệm vụ, từng bước ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Điều phối nguồn vật liệu

Cùng với nhiệm vụ kiện toàn tổ chức sau chuyển giao, công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm là nội dung quan trọng được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam triển khai trong các chuyến công tác.

Trọng tâm là đánh giá thực trạng nguồn cung, nhu cầu sử dụng vật liệu tại từng địa phương, khả năng huy động nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và phương án phối hợp, điều phối giữa các tỉnh, thành phố, góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu cho các dự án.

Thông qua các cuộc làm việc với địa phương, trong đó có 8 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam gồm An Giang, Tây Ninh, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ, cùng 10 tỉnh phía Bắc, Cục tập trung rà soát hiện trạng các mỏ khoáng sản, trữ lượng, công suất khai thác, khả năng cung ứng và nhu cầu vật liệu của những công trình, dự án trọng điểm.

Trên cơ sở đó, các địa phương được đề nghị xác định cụ thể khả năng đáp ứng tại chỗ, nhu cầu cần bổ sung và phương án phối hợp cung ứng, vận chuyển vật liệu. Đồng thời, rà soát khả năng huy động nguồn vật liệu từ các mỏ đang hoạt động, nghiên cứu giải pháp cân đối, điều phối phù hợp với yêu cầu thực tế.

Để nâng cao hiệu quả quản lý và điều phối, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang hoàn thiện phần mềm bản đồ số về cung - cầu vật liệu xây dựng. Các địa phương được đề nghị phối hợp cập nhật đầy đủ thông tin về giấy phép khai thác, trữ lượng, đơn giá và nhu cầu sử dụng vật liệu giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, Cục đề nghị các tỉnh khẩn trương xây dựng đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản trên địa bàn. Các đơn vị địa chất trực thuộc Cục sẽ hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình triển khai, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Đối với những khó khăn về cơ chế, chính sách, Cục đã tiếp nhận các kiến nghị liên quan đến tiêu thụ sản phẩm phụ tại một số mỏ đặc thù, điều chuyển vật liệu giữa các dự án đầu tư công và phương pháp xác định giá vật liệu tại mỏ để nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được đề nghị nghiên cứu phương án sử dụng cát biển thay thế cát sông, tính toán đầy đủ chi phí vận chuyển vật liệu và xem xét giải pháp cầu cạn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện phương án điều phối vật liệu xây dựng khu vực phía Nam; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng nguồn vật liệu.