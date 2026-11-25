NHNN cho biết, việc sửa đổi nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, đã có 161/256 công ty nông, lâm nghiệp hoàn thành sắp xếp, đổi mới, đạt tỷ lệ 63%. Trong đó, 76 công ty thực hiện tái cơ cấu, giữ nguyên mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 54 công ty thực hiện cổ phần hóa; 22 công ty chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 3 công ty chuyển thành ban quản lý rừng và 6 công ty thực hiện giải thể.

Hiện còn 95 công ty chưa hoàn thành sắp xếp, đổi mới hoặc chưa được phê duyệt phương án, trong đó có 22 công ty thuộc diện giải thể.

Về tình hình cho vay và xử lý nợ vay, theo tổng hợp báo cáo từ các tổ chức tín dụng, đến ngày 30/6/2026, có 100 công ty nông, lâm nghiệp đang có quan hệ tín dụng với 9 tổ chức tín dụng, với tổng dư nợ gần 3.132 tỷ đồng, không bao gồm nợ vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 61% tổng dư nợ; nợ xấu ở mức 13,6 tỷ đồng, chiếm trên 0,4% tổng dư nợ cho vay.

Đáng chú ý, có 10 công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện giải thể đang có dư nợ gần 86 tỷ đồng tại 4 tổ chức tín dụng. Mặc dù đã được phê duyệt phương án giải thể, các công ty này vẫn gặp vướng mắc trong việc bán các vườn cây do doanh nghiệp đầu tư, dẫn đến chậm trễ trong xử lý tài sản bảo đảm và nguồn thu để trả nợ ngân hàng.

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Trên cơ sở đó, tại dự thảo Thông tư, NHNN đề xuất sửa đổi quy định về xử lý khoản nợ vay đối với các công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện giải thể. Theo đó, các công ty vẫn phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ vay cho tổ chức tín dụng trước khi giải thể. Trường hợp mất khả năng thanh toán các khoản nợ vay và tiền thu từ bán tài sản không bảo đảm khả năng thanh toán thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 57/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Theo Nghị định này, đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí giải quyết các tồn tại do mất khả năng thanh toán và chi phí giải thể trong trường hợp tiền thu từ bán tài sản không bảo đảm khả năng thanh toán. Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm làm việc và xác nhận với các chủ nợ về việc miễn, giảm các khoản nợ theo quy định của pháp luật có liên quan.

Một nội dung khác được NHNN đề xuất là bãi bỏ Điều 7 Thông tư số 11/2015/TT-NHNN về phân loại nợ và xử lý rủi ro. Theo quy định hiện hành tại Thông tư này, tổ chức tín dụng được xem xét, quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ vay phát sinh trước thời điểm công ty nông, lâm nghiệp được sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

Việc bãi bỏ quy định trên nhằm thực hiện thống nhất các quy định hiện hành về phân loại tài sản có, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị định số 86/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN để phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ hiện nay.

Cụ thể, Vụ Tín dụng (NHNN) là đầu mối theo dõi, tổng hợp kết quả xử lý nợ đối với các công ty nông, lâm nghiệp, đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Thanh tra NHNN, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng và NHNN chi nhánh tại các khu vực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.