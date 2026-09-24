Tháo gỡ vướng mắc trong việc tiếp cận vốn tín dụng nhà ở xã hội

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8, trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng thời 3 chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi cho vay NƠXH, gồm: Cho vay NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP; cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua NƠXH; cho vay NƠXH qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.L

Quảng Trị hiện có tất cả 13 dự án NƠXH, trong đó có 7 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và 6 dự án đã đủ điều kiện mở bán, với 2.427 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 2.351,7 tỉ đồng. Đối với khách mua nhà, đã có 320 hộ đăng ký, tìm hiểu nhu cầu vay vốn để mua nhà, trong đó có 102 hộ đã được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân lần đầu với số tiền 38,5 tỉ đồng. Nhu cầu vay vốn của các hộ còn lại dự kiến tiếp tục tăng khi các dự án hoàn thiện, bàn giao nhà và khách hàng hoàn tất thủ tục mua bán theo hợp đồng.

Đến ngày 31/8, dư nợ cho vay NƠXH theo Nghị định số 100/NĐ-CP qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt 1.529 tỉ đồng, tăng 18,3% so với đầu năm. Dư nợ chương trình cho vay NƠXH hiện chiếm khoảng 12% tổng dư nợ tín dụng chính sách tại chi nhánh, cao hơn đáng kể so với bình quân toàn quốc (khoảng 5%). Điều này cho thấy nhu cầu vay vốn NƠXH tại Quảng Trị đang ở mức cao và kênh Ngân hàng Chính sách xã hội đang giữ vai trò chủ lực.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: T.L

Tại buổi làm việc, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã đóng góp ý kiến liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng của chủ đầu tư và người mua NƠXH trên địa bàn. Theo đó, nhu cầu vay vốn NƠXH trên địa bàn tỉnh hiện tập trung chủ yếu qua kênh tín dụng chính sách, tạo áp lực dồn về một kênh tín dụng.

Mặt khác, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay NƠXH hiện mới đạt 17,3 tỉ đồng, chiếm 1,1% tổng nguồn vốn chương trình, thấp hơn nhu cầu vay thực tế. Nhu cầu vay vốn của khách hàng mua nhà tại một số dự án phát sinh tập trung trong cùng thời điểm dự án hoàn thành, bàn giao, tạo áp lực về thời gian tiếp nhận, thẩm định và giải ngân vốn.

Hiện nay, ngoài Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thì 9 ngân hàng thương mại chi nhánh tại Quảng Trị đều sẵn sàng tham gia cho vay NƠXH, gồm chủ đầu tư dự án và người mua nhà với lãi suất ưu đãi.

Ông Lương Hải Lưu, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: T.L

Kết luận tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 nhấn mạnh, chủ trương phát triển NƠXH là quyết tâm, ý chí chính trị lớn của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nhất là những người có thu nhập thấp. Để đạt mục tiêu đến năm 2030, Quảng Trị sẽ hoàn thành xây dựng 24.100 căn NƠXH, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 đề nghị các ngân hàng thương mại chủ động tiếp cận, làm việc với chủ đầu tư các dự án đã đủ điều kiện pháp lý, tiến độ để xem xét cho vay theo quy định; tăng cường hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và rút ngắn thời gian thẩm định, giải ngân đối với khách hàng đủ điều kiện vay vốn; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tham mưu, đề xuất Trung ương và địa phương bổ sung nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay NƠXH trong năm 2026 và những năm tiếp theo.