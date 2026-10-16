Tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Bà Phạm Thị Hồng Yến – đại biểu Quốc hội là Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - trao đổi tại Họp báo. Ảnh: DUY LINH

Tạo chuyển biến thực chất để hoàn thành các mục tiêu năm 2026-2027

Làm rõ những nội dung dự kiến được Quốc hội xem xét, quyết định liên qun đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bà Phạm Thị Hồng Yến – đại biểu Quốc hội là Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - cho biết, tại Kỳ họp thứ Hai, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN 9 tháng đầu năm 2026.

Trọng tâm đánh giá tập trung vào các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, công tác giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá công tác điều hành tài chính - ngân sách, việc thực hiện chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, cũng như tiến trình đổi mới, hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Trung ương.

Quốc hội cũng sẽ đánh giá kết quả triển khai hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, việc mở rộng không gian phát triển mới của đất nước và công tác thực hiện các giải pháp đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm tạo động lực chính cho nền kinh tế.

Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong báo cáo kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn và dự báo bối cảnh năm 2027, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường để xem xét, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 cùng Nghị quyết về dự toán NSNN. Các nghị quyết này sẽ xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà và tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - bà Phạm Thị Hồng Yến nêu rõ.

Về điều hành tài chính - ngân sách, bà Phạm Thị Hồng Yên nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tính chủ động, linh hoạt gắn liền với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính; đánh giá hiệu quả chi ngân sách bằng kết quả thực tế và gắn trách nhiệm phân bổ, sử dụng nguồn lực với trách nhiệm của người đứng đầu.

Quốc hội kỳ vọng các giải pháp này sẽ tạo chuyển biến thực chất, giúp hoàn thành các mục tiêu năm 2026-2027 và tạo động lực phát triển nhanh, bền vững trong dài hạn.

Định giá đất dựa trên dữ liệu, công khai, minh bạch

Liên quan đến sửa đổi Luật Đất đai, đặc biệt là cơ chế định giá đất sát với giá thị trường, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bà Phạm Thị Hồng Yến cho hay, việc sửa đổi Luật Đất đai là yêu cầu đặc biệt quan trọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã giao tại Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, yêu cầu, Luật Đất đai cần được hoàn thiện và ban hành trong năm 2026.

Quang cảnh Họp báo. Ảnh: N. HỒNG

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã cho ý kiến về các định hướng chính sách đối với Dự án Luật này. Dự kiến, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, thông qua Dự thảo Luật.

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, tinh thần xuyên suốt của việc hoàn thiện Dự thảo Luật là tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp trên các cơ sở, chủ trương đột phá đúng quy tại Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Về quyết định giá đất, cơ chế định giá đất, bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết, định hướng là sẽ được xác định dựa trên dữ liệu và phương pháp khoa học, công khai, minh bạch; kết hợp liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan nhằm bảo đảm ngăn ngừa tình trạng thao túng, hình thành giá ảo.

Đồng thời, hoàn thiện bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và các chính sách tài chính đất đai phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Đối với thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc hoàn thiện các quy định phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích, giảm thiểu khiếu kiện, ổn định đời sống nhân dân và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án…/.