Đại diện Thanh tra Chính phủ chỉ ra nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc nêu trên xuất phát từ thực tiễn thi hành Luật Thanh tra 2025. Rõ nhất là về căn cứ ban hành quyết định thanh tra. Điều 25 Luật Thanh tra quy định căn cứ ban hành quyết định thanh tra lại trùng lặp với căn cứ ban hành quyết định thanh tra tại khoản 1 Điều 26, dẫn đến có quan điểm cho rằng khoản 1 Điều 26 chỉ áp dụng đối với cuộc thanh tra có nội dung mới, còn Điều 25 áp dụng đối với cuộc thanh tra có nội dung thanh tra lại; quy định về thời hiệu thanh tra lại là 2 năm gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Trên thực tế hầu như rất ít thực hiện thanh tra lại.

Một bất cập khác, quy định về tạm dừng thanh tra chưa bao quát đủ các trường hợp phát sinh trên thực tiễn. Pháp luật thanh tra chưa có quy định về tạm dừng trong giai đoạn kết thúc cuộc thanh tra, gồm: Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, xây dựng dự thảo kết luận thanh tra và ban hành kết luận thanh tra do sự kiện bất khả kháng hoặc do phát sinh yêu cầu, thông tin, tài liệu, tình tiết, chứng cứ mới.

Luật Thanh tra cũng chưa quy định về thời hạn thực hiện kết luận thanh tra, dẫn đến khó khăn trong quá trình theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; đồng thời khó khăn trong việc xác định trách nhiệm, sai phạm trong việc cố ý không thực hiện kết luận thanh tra.

Theo Thanh tra Chính phủ, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kết luận thanh tra như: Những trường hợp kết luận thanh tra có nội dung cần được xác minh, làm rõ thêm; có trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình tiến hành thanh tra, xây dựng dự thảo kết luận; có trường hợp chưa xác định cụ thể thời hạn thực hiện kết luận dẫn đến khó khăn trong theo dõi, đôn đốc và xác định trách nhiệm thực hiện... Có trường hợp chưa xác định cụ thể thời hạn thực hiện kết luận dẫn đến khó khăn trong theo dõi, đôn đốc và xác định trách nhiệm thực hiện...

Tại Tờ trình về xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật thanh tra vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn gửi tới Chính phủ nêu rõ, Thanh tra Chính phủ đang có đề xuất liên quan đến căn cứ ban hành quyết định thanh tra áp dụng khi có yêu cầu, đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước.

Cụ thể, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc căn cứ khác có liên quan theo quy định của luật đối với nội dung đã có kết luận thanh tra hoặc chưa có quyết định thanh tra được công bố thì quyết định thanh tra theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15.

Về tạm dừng trong giai đoạn kết thúc thanh tra, Thanh tra Chính phủ đề xuất, thủ trưởng cơ quan thanh tra được quyết định tạm dừng xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra, ban hành kết luận thanh tra trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc do phát sinh yêu cầu, thông tin, tài liệu, tình tiết, chứng cứ mới. Khi lý do tạm dừng không còn hoặc đã xử lý xong thì thủ trưởng cơ quan thanh tra quyết định tiếp tục tiến hành thanh tra. Thời gian tạm dừng không tính vào thời hạn ban hành kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra phải căn cứ vào các thông tin, tài liệu, dữ liệu, chứng cứ có được tại thời điểm thu thập. Thông tin, tài liệu, dữ liệu, chứng cứ thu thập có được đến đâu thì kết luận đến đó. Mặt khác, kết luận thanh tra phải xác định thời hạn thực hiện và ghi rõ trong kết luận thanh tra để đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện.

Theo Thanh tra Chính phủ, để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất theo quy định của pháp luật, việc sửa đổi, bổ sung kết luận thanh tra, cũng như việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kết luận thanh tra trong mọi trường hợp đều phải thực hiện thông qua một cuộc thanh tra.

Khi có căn cứ quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 26 Luật Thanh tra năm 2025 thì quyết định tiến hành thanh tra. Kết luận thanh tra sau thay thế cho kết luận thanh tra trước về nội dung có liên quan. Để đáp ứng được yêu cầu này, cần phải khắc phục ngay những hạn chế, bất cập của các quy định của Luật Thanh tra 2025 về thanh tra lại, trùng lặp phạm vi thanh tra, tạm dừng trong giai đoạn kết thúc cuộc thanh tra, thời hạn thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra.