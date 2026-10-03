Tháo gỡ vướng mắc trong thi hành pháp luật văn hóa, thể thao và du lịch

Dự phiên họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các bộ, ngành liên quan; các đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38/78 điều của Luật Du lịch

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, trên cơ sở ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật - đã phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu tiếp thu đầy đủ và chỉnh lý dự thảo Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30/9/2026, Chính phủ đã có Báo cáo số 777/BC-CP tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật, đồng thời có Tờ trình số 778/TTr-CP trình Quốc hội dự án Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Việc xây dựng dự án Luật sửa đổi 7 luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật.

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong các luật bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng; góp phần bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước thông suốt, không để khoảng trống pháp lý; đồng thời bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, không trái với các điều ước quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trình bày tờ trình dự án luật. Ảnh: Hồ Long

Trong đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38/78 điều của Luật Du lịch, tập trung vào 4 nhóm nội dung lớn: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước về du lịch; hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh; hoàn thiện một số nội dung để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để đáp ứng yêu cầu phát triển trong hoạt động du lịch; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Luật Du lịch với hệ thống pháp luật có liên quan.

Đối với Luật Di sản văn hóa, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 9/95 điều, tập trung vào 4 nhóm nội dung: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; hoàn thiện quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo hướng tăng cường phân cấp và giảm thủ tục hành chính; hoàn thiện quy định về hoạt động khảo cổ phù hợp với yêu cầu nghiên cứu và bảo tồn di sản; hoàn thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực di sản văn hóa và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 11/43 điều của Luật Quảng cáo, trong đó, cắt giảm thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động quảng cáo trên báo nói, báo hình, bảo đảm thống nhất với pháp luật về báo chí; bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật. Sửa đổi nội dung quy định về quảng cáo ngoài trời để phù hợp với pháp luật về quy hoạch...

Tập trung xử lý những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách

Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 7 luật, nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành các luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ theo đúng quy định. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban và ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội. Đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa dự án Luật với các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra dự án luật. Ảnh: Hồ Long

Ủy ban cơ bản nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật như đưa ra khỏi dự thảo Luật 13 nội dung chính sách mới, chưa được đánh giá tác động đầy đủ để tiếp tục nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện các luật chuyên ngành.

Dự thảo Luật sau chỉnh lý đã tập trung xử lý những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách và có đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn; thể hiện tinh thần đổi mới tư duy trong công tác lập pháp, chỉ quy định những nội dung “đã chín, đã rõ”, mang tính nguyên tắc, những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bám sát các dự án Luật được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI để bảo đảm tính thống nhất hệ thống pháp luật.

Đối với các chính sách mới chưa được thuyết minh, đánh giá tác động đầy đủ, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và đề xuất sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi toàn diện các luật hiện hành.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Đồng tình với việc chỉnh lý điểm b khoản 1 Điều 35, Luật Di sản văn hóa, theo hướng chỉ yêu cầu xác nhận xuống cấp đối với di tích phải lập quy hoạch nhưng chưa được lập, thu hẹp phạm vi thực hiện thủ tục hành chính, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát nội dung này và quy định chặt chẽ tại văn bản quy định chi tiết, bảo đảm nguyên tắc không hạ thấp tiêu chuẩn chuyên môn, không làm giảm mức độ bảo vệ di tích.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, rà soát với quy định trong các dự án luật liên quan để hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.