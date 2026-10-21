Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, khai thác khoáng sản tại xã Phú Thuận

Đoàn giám sát nghe chủ mỏ khoáng sản báo cáo về tình hình hoạt động. Ảnh: VŨ QUÂN

Các điểm khảo sát gồm: mỏ cát ĐL2 tại thôn Giảng Hòa, đang hoàn thiện thủ tục cấp phép. Các mỏ còn giấy phép khai thác, gồm mỏ đá tại thôn Thạnh Trung, mỏ đất sét tại thôn Nam Phước, mỏ đất sét ở khu vực Truông Dài, thôn Trà Đức.

Nội dung giám sát tập trung làm rõ về trách nhiệm bàn giao hồ sơ chuyên ngành giữa địa phương và các sở, ngành thành phố, việc phối hợp kiểm tra và giải quyết thủ tục đối với các dự án khai thác khoáng sản.

Cạnh đó, Ban Đô thị HĐND thành phố rà soát những nội dung liên quan công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường; những vướng mắc trong xây dựng đường vận chuyển, bãi tập kết để tổng hợp, đề xuất hướng tháo gỡ kịp thời.

Đến nay, xã Phú Thuận đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng kế hoạch tuần tra, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; bố trí 5 camera tại các tuyến đường và trang bị một thiết bị bay hỗ trợ giám sát những khu vực rộng, địa hình phức tạp.

Tuy nhiên, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã chưa được bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý các mỏ, hồ sơ cắm mốc ranh giới và tài liệu kiểm tra, giám sát trước đây, khiến địa phương gặp khó khăn khi đối chiếu phạm vi khai thác, công suất, sản lượng, trữ lượng còn lại và các yêu cầu bảo vệ môi trường của từng dự án.

UBND xã Phú Thuận kiến nghị các cơ quan chức năng sớm bàn giao đầy đủ hồ sơ để địa phương có cơ sở thực hiện nhiệm vụ quản lý; đồng thời hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án, bảo đảm hoạt động khai thác đúng quy định.

Hiện trạng mỏ khoáng sản đá tại thôn Thạnh Trung, xã Phú Thuận. Ảnh: VŨ QUÂN

Được biết, các mỏ khoáng sản trên địa bàn xã Phú Thuận chủ yếu cung cấp đất sét phục vụ sản xuất gạch, đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đá ốp lát, đá mỹ nghệ và đất san lấp.

Tại thôn Nam Phước và khu vực Mỹ Nam có các mỏ đất sét được cấp phép với diện tích lần lượt 25ha, 44ha và 27,89ha, công suất khai thác từ 30.000 đến gần 69.000m³/năm. Mỏ đá tại thôn Thạnh Trung có diện tích 2,33ha, công suất được cấp phép 5.800m³/năm.

Đối với mỏ cát ĐL2 (thôn Giảng Hòa), dự án đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản từ tháng 6/2025 và được cấp giấy phép thăm dò vào tháng 4/2026.