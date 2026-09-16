Tháo gỡ vướng mắc trong khám sức khỏe toàn dân tại các xã, phường

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.Hiệp

Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo tiến độ rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng thuộc diện khám, tổ chức khám sức khỏe và cập nhật dữ liệu lên Sổ sức khỏe điện tử.

Qua triển khai thực tế, các địa phương còn gặp khó khăn trong khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xác định và phân loại đối tượng. Ngoài ra, lực lượng lao động tại các doanh nghiệp thường xuyên biến động; một bộ phận người dân đi làm ăn xa hoặc không có mặt tại địa phương khi tổ chức khám. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều phần mềm quản lý khác nhau tại các cơ sở khám, chữa bệnh cũng ảnh hưởng đến quá trình chuẩn hóa, liên thông dữ liệu.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Tân Triều phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: X.Hiệp

Tại xã Phú Lý, đến nay địa phương đã tổ chức khám sức khỏe cho gần 1,3 ngàn trẻ dưới 6 tuổi và hơn 3,1 ngàn trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi. Một số trường hợp chưa được khám do gia đình đi làm ăn xa hoặc không có mặt tại địa phương trong thời gian triển khai.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế và các phòng chuyên môn đã giải đáp những khó khăn của địa phương liên quan đến nhân lực, kinh phí, quy trình chuyên môn, nhập liệu và liên thông dữ liệu. Theo định hướng, công tác khám sức khỏe toàn dân trong thời gian tới sẽ tập trung vào các nhóm trẻ dưới 6 tuổi; trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi; người từ 18 tuổi trở lên.

Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Cửu Hồ Văn Hoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.Hiệp

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai đề nghị UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác khám sức khỏe toàn dân, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Các địa phương cần chủ động rà soát, phân loại, quản lý đối tượng theo từng nhóm tuổi; phối hợp với trường học quản lý, tổ chức khám sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi; đồng thời theo dõi, cập nhật thông tin trẻ dưới 6 tuổi từ chương trình tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế.

Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị các địa phương quan tâm bố trí kinh phí cho trạm y tế thực hiện nhiệm vụ, trong đó có khám sức khỏe tại nhà cho người dân khi cần thiết; quản lý đối tượng bằng mã định danh cá nhân, bảo đảm thông tin chính xác, từng bước xây dựng và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị 4 xã, phường tiếp tục chủ động tháo gỡ khó khăn, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng khám sức khỏe và hoàn thành các mục tiêu đề ra.