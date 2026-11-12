Tháo gỡ vướng mắc trong điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 1A

Chiều 12-11, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo giải quyết các vướng mắc trong điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 1A (ĐT.652B).

Dự án đi qua xã Bắc Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa với chiều dài 6,1km, nối từ Quốc lộ 1 đến vòng xoay Ninh Diêm. Dự án có quy mô 6 làn xe, chiều rộng nền đường 33m. Ngoài mở rộng nền đường, dự án còn xây dựng 2 cầu vượt suối có chiều rộng toàn cầu 29m, hệ thống cống thoát nước ngang, thoát nước mưa, chiếu sáng và cây xanh dọc theo tuyến, hào kỹ thuật băng ngang đường, hệ thống an toàn giao thông và các công trình trên tuyến. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 559,4 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Huyền kết luận cuộc họp.

Trong quá trình lập chủ trương đầu tư, dự án được xác định theo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa với lộ giới 42m. Tuy nhiên, theo Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo, ranh giới Khu Công nghiệp Ninh Diêm 1 và Khu Công nghiệp Ninh Thọ tiếp giáp Tỉnh lộ 1A về phía nam có lộ giới quy hoạch 60m. Do đó, giữa ranh giới giải phóng mặt bằng của dự án và ranh giới của 2 khu công nghiệp còn khoảng chênh lệch 18m (trung bình mỗi bên 9m).

Phần diện tích chênh lệch này được quy hoạch là đất giao thông nhưng chưa nằm trong phạm vi thu hồi đất của các dự án hiện hữu. Vì vậy, việc điều chỉnh, bổ sung phạm vi giải phóng mặt bằng đối với phần đất chênh lệch giữa ranh giới dự án và ranh giới 2 khu công nghiệp là rất cần thiết. Tuy nhiên, phương án điều chỉnh sẽ làm phát sinh các trường hợp phải bố trí tái định cư, đồng thời tăng tổng mức đầu tư dự án.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo UBND phường Đông Ninh Hòa báo cáo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài chính rà soát, đánh giá lại dự toán kinh phí bổ sung, nhất là chi phí thu hồi đất, bồi thường, bảo đảm sát với thực tế. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, trình HĐND tỉnh thông qua, làm cơ sở pháp lý để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Lê Huyền yêu cầu các địa phương rà soát các khu tái định cư, phối hợp với ngành điện lực xác định cụ thể các hạng mục cần đầu tư, bảo đảm đầy đủ hạ tầng thiết yếu, nhất là điện sinh hoạt cho người dân khi chuyển đến nơi ở mới.