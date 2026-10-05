Tháo gỡ vướng mắc trong dịch vụ công ích và tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án tại phường Vĩnh Phúc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Công viên vui chơi giải trí Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo của UBND phường Vĩnh Phúc, thời gian qua, địa phương đã duy trì hiệu quả các dịch vụ công ích đô thị như thu gom, vận chuyển rác thải; chăm sóc, duy trì hệ thống cây xanh; quản lý, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng và thoát nước đô thị.

Tuy nhiên, công tác xử lý rác thải vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Lượng rác đã chôn lấp tạm tại khu vực chân núi Bông và bãi rác Gò Rùa chưa có phương án xử lý triệt để, trong đó, đáng lưu ý là vấn đề nước rỉ rác. Việc phân loại rác tại nguồn chưa được thực hiện, rác sinh hoạt còn lẫn nhiều tạp chất, gây khó khăn cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý.

Ghi nhận nỗ lực của phường Vĩnh Phúc trong duy trì các dịch vụ công ích đô thị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị địa phương chủ động xây dựng dự toán cụ thể đối với từng hạng mục dịch vụ, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực. Trong đó, ưu tiên duy trì, bảo đảm hệ thống chiếu sáng đô thị hoạt động ổn định; rà soát, thay thế những cây xanh kém phát triển tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, góp phần bảo đảm cảnh quan, môi trường và không gian sinh hoạt cho Nhân dân.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án Công viên vui chơi giải trí Vĩnh Phúc và dự án Nhà tang lễ Vĩnh Phúc.

Dự án Công viên vui chơi giải trí Vĩnh Phúc có diện tích hơn 16ha, tổng mức đầu tư 415 tỷ đồng, thời gian thực hiện sau khi được gia hạn đến hết năm 2027. Tuy nhiên, do còn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên tiến độ thi công một số hạng mục, công trình còn chậm. Đến nay, dự án còn khoảng 1,9ha chưa được giải phóng mặt bằng; khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chỉ đạo nhà thầu thi công dự án Nhà tang lễ Vĩnh Phúc đảm bảo chất lượng và tiến độ để đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Dự án Nhà tang lễ Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư hơn 107 tỷ đồng. Đến nay, các nhà thầu đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc. Tuy nhiên, dự án còn vướng mặt bằng tại 3 ngôi mộ của 2 hộ dân. Các đơn vị đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị UBND phường Vĩnh Phúc chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn tất các thủ tục, bàn giao phần diện tích còn lại cho đơn vị thi công theo đúng thời gian cam kết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, máy móc, tổ chức thi công hợp lý, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, công trình, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Phấn đấu trong năm 2027 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án Nhà tang lễ Vĩnh Phúc và dự án Công viên vui chơi giải trí Vĩnh Phúc.