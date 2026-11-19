Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại đồng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của thành phố, trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động thanh tra và quản lý Nhà nước.

Toàn thành phố thực hiện 77 cuộc thanh tra (gồm 51 cuộc theo kế hoạch, 26 cuộc đột xuất); ban hành 56 kết luận thanh tra tại 151 đơn vị. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước (NSNN) 26,7 tỷ đồng…

Thành phố đã rà soát kết luận thanh tra lưu trữ qua các thời kỳ đạt 65,6%; thực hiện hoàn thành kiến nghị đạt 90%.

Hoàn thành số hóa trang tài liệu đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; đồng thời bàn giao hồ sơ phục vụ tích hợp Cơ sở dữ liệu của Thanh tra Chính phủ.

Lãnh đạo thành phố và các cấp đã tiếp hàng nghìn lượt công dân; tổ chức 60 lớp tập huấn cho 8.644 lượt cán bộ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và ứng dụng phần mềm.

Thành phố cũng ban hành 261 văn bản chỉ đạo và tổ chức 220 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) cho 40.929 lượt người.

Bên cạnh các kết quả đạt được, thành phố Đà Nẵng đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc.

Việc sáp nhập tỉnh, thành phố, tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp và chấm dứt hoạt động của Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở dẫn đến việc thu thập, tra cứu hồ sơ tài liệu qua nhiều thời kỳ bị gián đoạn, thiếu đồng bộ.

Một số cơ quan phải thực hiện kết luận thanh tra đã kết thúc hoạt động nhưng chưa rõ đơn vị kế thừa.

Chánh Thanh tra thành phố Tô Văn Hùng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng thanh tra trực tuyến và thiếu quy định thống nhất về pháp lý tài liệu điện tử.

Để tháo gỡ các vướng mắc trên, thành phố Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn thống nhất xử lý các dự án, công trình, cơ sở nhà đất tồn đọng.

Cùng với đó, mở rộng đối tượng ưu tiên thuê; hướng dẫn xác định giá thuê đất khi bảng giá đất chưa có giá tương ứng; cho phép áp dụng cơ chế cho thuê theo Nghị quyết 31/2026/NQ-CP đối với trường hợp cho thuê ngắn hạn không có người đăng ký.

Ban hành cơ chế xử lý dứt điểm đối với các kết luận thanh tra không còn khả năng thực hiện (do đối tượng giải thể, phá sản, qua đời).

Đối với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành hướng dẫn phương pháp xác định chi phí bồi thường khi chấm dứt hợp đồng BT ký trước năm 2020; trong thời gian chờ hướng dẫn, cho phép áp dụng Điều 12, 13 Thông tư 166/2011/TT-BTC.

Ban hành thông tư hướng dẫn quy trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cơ quan thanh tra.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của thành phố Đà Nẵng, đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục có những biện pháp, giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền.

Đối với các kiến nghị của thành phố, đề nghị đoàn công tác Thanh tra Chính phủ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, chỉ đạo cụ thể nhằm tháo gỡ cho địa phương.