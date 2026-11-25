Chiều 25-11, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, một số cơ quan, đơn vị liên quan về kết quả giám sát chuyên đề về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Pháp chế của HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ ngày 1-7-2025 đến 30-9-2026, các địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận 42.166 hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ lần đầu; trong đó, đã giải quyết 15.861 hồ sơ, với tổng diện tích 2.588ha; 14.141 hồ sơ đang được giải quyết và 2.675 hồ sơ tồn đọng.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự và những khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đã chỉ ra một số khó khăn, bất cập trong công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Cụ thể, nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn; công tác quản lý hồ sơ địa chính, tài liệu quản lý đất đai còn bất cập; dữ liệu về biến động đất đai chưa được cập nhật đầy đủ. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu đất đai và việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết hồ sơ chưa đồng bộ; công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ về đất đai và nghĩa vụ tài chính chưa kịp thời. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ, xử lý trách nhiệm đối với hồ sơ quá hạn, tồn đọng hoặc bị từ chối giải quyết chưa được chú trọng...

Trên cơ sở đó, đoàn giám sát thống nhất một số kiến nghị đối với UBND tỉnh và UBND cấp xã nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu cho người dân, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.