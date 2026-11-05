Tháo gỡ vướng mắc trong bổ nhiệm, xếp lương cho nhà giáo

Thông tư mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo. (Ảnh minh họa: PM/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục (Thông tư số 93) nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhà giáo.

Khắc phục bất cập trong bổ nhiệm, xếp lương

Thông tư số 93 hướng dẫn cụ thể về các trường hợp phải bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương. Đối tượng áp dụng là những nhà giáo được bổ nhiệm ngay vào chức danh ở hạng cao trong giai đoạn từ ngày 3/11/2015 đến ngày 20/3/2021 sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc đạt trình độ đào tạo cao hơn quy định, nhưng chưa trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức.

Thông tư quy định hai phương án thực hiện bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương. Mỗi phương án nêu rõ từng đối tượng áp dụng, điều kiện và nguyên tắc cụ thể bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức danh, tuân thủ chuẩn nghề nghiệp nhà giáo do Bộ GDĐT ban hành.

Quy định bổ sung này kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương ở giai đoạn trước do lịch sử để lại, bảo đảm thực hiện công bằng trong chế độ, chính sách giữa giáo viên được tuyển dụng ở các thời điểm khác nhau và thống nhất việc triển khai trên phạm vi cả nước.

Chuyển xếp chức danh không phụ thuộc cơ cấu hạng

Một nội dung đáng chú ý khác là việc bổ nhiệm chức danh giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên từ hạng cũ sang hạng tương ứng theo quy định mới không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

(Ảnh: PM/Vietnam+)

Đối với những giáo viên do căn cứ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp mà phải bổ nhiệm vào hạng thấp hơn thì được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ trước ngày Thông tư 93 có hiệu lực thi hành thì được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ. Các trường hợp này được truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việc bổ sung quy định này nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương vận dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp của việc thăng hạng để hạn chế số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng theo quy định mới, bảo đảm việc chuyển xếp được thực hiện đúng bản chất của quá trình chuyển xếp tương ứng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên, khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua.

Giữ yêu cầu trình độ đại học đối với giáo viên mầm non hạng II

Thông tư số 93 quy định trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng II là đại học, kế thừa quy định đã được áp dụng từ năm 2015 đồng thời đáp ứng mục tiêu nâng cao trình độ đội ngũ.

Thông tư cũng bổ sung quy định bổ nhiệm đối với giáo viên mầm non, phổ thông được tuyển dụng trước ngày 9/4/2026, đã đáp ứng điều kiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo các quy định trước đây nhưng chưa được bổ nhiệm trước khi Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực. Những trường hợp này được bổ nhiệm vào hạng chức danh nhà giáo tương ứng theo quy định mới, không phụ thuộc cơ cấu hạng.

Việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 93 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, xây dựng phương án bổ nhiệm, xếp lương, bảo đảm thực hiện đúng quy định./.