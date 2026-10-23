Ngày 23/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 57 Trung ương đã chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành, đơn vị nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, thống nhất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06.

Tham dự buổi làm việc có đại diện các bộ, ngành có liên quan cùng lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi làm việc với các bộ, ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận những kết quả bước đầu trong xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) xử lý vi phạm hành chính, CSDL định danh địa điểm và phát triển các tiện ích định danh, xác thực điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những hạn chế cần khắc phục để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá sát thực trạng, xác định rõ trách nhiệm và thống nhất giải pháp triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Xây dựng CSDL định danh địa điểm; CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; triển khai Đề án 940 và phát triển ứng dụng VNeID; kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử các nước ASEAN; định danh tài khoản trên không gian mạng; triển khai Đề án cấp chữ ký số tập trung, miễn phí cho toàn dân.

Buổi làm việc tập trung vào 6 nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai Đề án 06.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định về định danh địa điểm; đồng thời ban hành các văn bản triển khai liên quan.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an hoàn thiện nền tảng định danh địa điểm tập trung, dự kiến thí điểm tại một số xã, phường thuộc tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình trong tháng 11/2026. Đối với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Công an đã nhận được kết quả khảo sát hiện trạng dữ liệu và hệ thống của 18/19 bộ, ngành; tài liệu hướng dẫn triển khai, kết nối CSDL đã được gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn báo cáo về những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06.

Về Đề án 940 và phát triển VNeID, công tác rà soát pháp lý đã được thực hiện đối với 45 dự án luật dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, trong đó có ý kiến bổ sung đối với 26 dự án luật. Ngoài ra, 67 nội dung thuộc phạm vi quản lý của 19 bộ, cơ quan cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Ngoài ra, hạ tầng thử nghiệm về định danh địa điểm, cấp chữ ký số, triển khai IP quốc tế, định danh hóa chất, tiền chất và trục thanh toán đã được hoàn thiện. Các nhóm chức năng về kênh giao tiếp chính thức giữa người dân với Nhà nước và Trục điều phối nghĩa vụ thanh toán tiếp tục được phát triển.

Việc tích hợp giấy tờ trên VNeID cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý. Theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026, đã tích hợp đủ 13/13 loại giấy tờ, thông tin thiết yếu của công dân phục vụ xét miễn phí, lệ phí khi giải quyết thủ tục hành chính. Có 34 địa phương và 4 bộ gồm Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử để tra cứu danh sách giấy tờ đã tích hợp. Đến ngày 21/10/2026, các đơn vị đã thực hiện 2.695.467 lượt tra cứu trên VNeID, áp dụng miễn phí, lệ phí đối với 24.005 hồ sơ cư trú và hộ chiếu, tiết kiệm 377.450.000 đồng cho người dân.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai Đề án 06. Đối với CSDL định danh địa điểm, các ý kiến tập trung vào việc rà soát thực trạng dữ liệu, bổ sung thông tin còn thiếu, thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật và lộ trình đồng bộ dữ liệu về Bộ Công an. Với CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, trọng tâm là xây dựng phương án tạo lập, cập nhật dữ liệu mới, làm sạch và kết nối dữ liệu lịch sử phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Đối với Đề án 940 và phát triển VNeID, các đại biểu đề xuất xác định danh mục giấy tờ, tiện ích ưu tiên tích hợp, hoàn thiện quy trình điện tử, bảo đảm giá trị pháp lý và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị các bộ, ngành tiếp tục phối hợp, thống nhất phân công trách nhiệm cụ thể, vận dụng kinh nghiệm quản lý nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong thời gian tới.

Nhiều đại biểu đồng ý với nội dung báo cáo và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai Đề án 06.

Đối với CSDL xử lý vi phạm hành chính, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu các bộ, ngành rà soát kỹ dữ liệu, dự báo nhu cầu, đánh giá tác động và phản hồi đầy đủ để bảo đảm CSDL đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan cần rà soát những hành vi đã được quy định là bị cấm nhưng chưa có trình tự xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phối hợp với Bộ Công an đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật.

Về định danh địa điểm, những nhiệm vụ đã có đầy đủ cơ sở pháp lý cần tiếp tục triển khai; các nội dung đang hoàn thiện pháp lý được thực hiện theo lộ trình phù hợp. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cần phối hợp với các đơn vị chuyên môn của các bộ, ngành để đánh giá, xác định chính xác nhiệm vụ, bảo đảm yêu cầu định danh đáp ứng thực tế quản lý.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, dữ liệu và tiện ích tích hợp trên VNeID phải bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất, đồng bộ, có cơ sở pháp lý và quy trình thực hiện chặt chẽ, làm căn cứ để từng bước sử dụng thay thế giấy tờ bản giấy theo quy định.

Đối với định danh tài khoản trên không gian mạng, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cần phối hợp với các bộ, ngành và đơn vị liên quan làm rõ yêu cầu, trách nhiệm của từng nhà cung cấp nền tảng, nhà mạng, thống nhất phương án kỹ thuật nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn vi phạm và nâng cao khả năng truy vết.