Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Phiên thảo luận chuyên đề năng lượng trong khuôn khổ Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo: Cục Năng lượng (Bộ Công Thương); Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Tổng Công ty điện lực miền Trung; Công ty Truyền tải điện 2 cùng các doanh nghiệp có liên quan.

Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Bùi Quốc Hùng và Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân chủ trì phiên thảo luận.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân cho biết, phiên thảo luận chuyên đề năng lượng được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng nhìn nhận, đánh giá tình hình và kết quả triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực năng lượng thời gian qua; đồng thời trao đổi, làm rõ những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện, nhất là việc triển khai Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân phát biểu khai mạc phiên thảo luận.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, thông qua phiên thảo luận, các địa phương tập trung chia sẻ những kết quả nổi bật, các mô hình, cách làm hiệu quả đã triển khai trong thực tiễn; đồng thời thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, các đại biểu cùng phân tích nguyên nhân, làm rõ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý và triển khai các dự án điện lực, năng lượng tái tạo tại địa phương.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, những thông tin và kiến nghị từ thực tiễn địa phương sẽ là cơ sở để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn tháo gỡ, đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện lực và bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Bùi Quốc Hùng đánh giá cao việc tổ chức phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026.

Theo Phó Cục trưởng Cục Điện lực, khu vực miền Trung - Tây Nguyên có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, việc phát triển hệ thống truyền tải để khai thác, giải tỏa công suất từ các khu vực có tiềm năng đến các trung tâm phụ tải lớn vẫn là vấn đề cần được quan tâm.

Trong bối cảnh đó, đầu tư phát triển hệ thống lưới điện, nhất là các đường dây truyền tải, là yêu cầu cấp thiết. Việc phát triển đồng bộ nguồn điện và lưới điện không chỉ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng của từng địa phương mà còn góp phần bảo đảm khả năng truyền tải, cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia.

Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bùi Quốc Hùng cho biết phiên thảo luận là diễn đàn để các địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển điện lực.

Đề cập tiến độ triển khai quy hoạch, Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho biết, mặc dù Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và kế hoạch triển khai thực hiện đã được ban hành, song quá trình tổ chức thực hiện tại các địa phương còn chậm. Nhiều dự án nguồn điện và lưới điện chưa được triển khai theo tiến độ, bên cạnh đó là những khó khăn về đầu tư và hạ tầng truyền tải...

Trước thực trạng này, Bộ Công Thương đã thành lập các đoàn kiểm tra để rà soát tình hình triển khai quy hoạch tại các địa phương, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và xem xét các giải pháp xử lý.

Phó Cục trưởng Cục Điện lực mong muốn nhận được những ý kiến cụ thể, sát thực tiễn từ đại diện các Sở Công Thương. Trong đó, làm rõ những mô hình, cách làm đã phát huy hiệu quả, có tác động tích cực và được đưa vào thực tiễn sản xuất; đồng thời chỉ ra những bất cập, tồn tại trong quá trình thực hiện quy hoạch điện. Đây sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước có thêm thông tin thực tiễn, từ đó nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp.

Đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã trao đổi tại phiên thảo luận.

Tại phiên thảo luận, đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã trao đổi về tình hình thực hiện quy hoạch điện, tiến độ triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện và năng lượng tái tạo tại địa phương. Trọng tâm các ý kiến là những khó khăn liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đấu nối và phát triển hạ tầng truyền tải điện.

Bên cạnh việc phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện, các địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, phối hợp triển khai dự án; đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị đối với Bộ Công Thương và cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch và điều kiện thực tế.

Sau khi nghe ý kiến của Sở Công Thương các địa phương và doanh nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bùi Quốc Hùng đã trao đổi, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến quá trình triển khai quy hoạch và phát triển hệ thống điện. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Cục Điện lực ghi nhận, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Phiên thảo luận chuyên đề công nghiệp - khoáng sản.

Phiên thảo luận chuyên đề thương mại.

Chiều cùng ngày, bên cạnh phiên thảo luận chuyên đề về năng lượng, Ban Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026 còn tổ chức đồng thời hai phiên thảo luận chuyên đề khác, gồm: Công nghiệp - khoáng sản và Thương mại. Phiên chính thức Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng ngày 10/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi (số 205 Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành).