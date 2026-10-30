Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án trọng điểm

Các đơn vị đang nỗ lực thi công quốc lộ 14D. Ảnh N.P

Tập trung gỡ vướng

Để các dự án trọng điểm sớm chuyển động trên thực tế, Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục đầu tư. Theo Sở Tài chính, thành phố ưu tiên xử lý những điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, nhất là tại các công trình giao thông, khu tái định cư và hạ tầng xã hội; chủ động cân đối nguồn lực, khai thác hiệu quả quỹ đất để tạo điều kiện triển khai dự án.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Theo Quyết định số 4573/QĐ-UBND ngày 7/10/2026 của UBND thành phố, thời gian giải quyết thủ tục được cắt giảm tối thiểu 50% so với thời hạn tối đa theo quy định. Quy trình xử lý, thời gian thực hiện và trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan, đơn vị được xác định cụ thể, giúp hạn chế tình trạng kéo dài thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Trong danh mục 34 dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công và vốn hỗn hợp giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 13 dự án. Cụ thể, 6 dự án đang thi công; 2 dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công từ nay đến cuối năm 2026; 5 dự án khác đang được hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi. Các dự án còn lại tiếp tục được chuẩn bị, xúc tiến đầu tư và nghiên cứu phương án triển khai. Đối với 29 nhóm công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, việc rà soát tiến độ và xử lý các kiến nghị cũng được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, thúc đẩy đầu tư.

Tăng tốc dự án trọng điểm

Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14D có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, được khởi công ngày 26/6/2026. Đến giữa tháng 10/2026, một số đoạn tuyến đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Kế hoạch vốn năm 2026 là 950 tỷ đồng đã được giải ngân 100%; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các địa phương đang được khẩn trương thực hiện. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu phấn đấu hoàn thành 10km đầu tuyến trước Tết Nguyên đán năm 2027, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa dịp cuối năm.

Để triển khai thi công bảo đảm tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng được đặt lên hàng đầu. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ để sớm bàn giao mặt bằng.

Ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho biết, toàn tuyến đã tiếp nhận 2.811 hồ sơ, hoàn thành kiểm đếm thực địa 1.406 hồ sơ và chuyển 755 hồ sơ đến UBND các xã để xác nhận nguồn gốc đất. Trước một số khó khăn phát sinh do thay đổi bản đồ trích đo dẫn đến việc xác nhận nguồn gốc đất còn chậm, Trung tâm Phát triển quỹ đất kiến nghị các địa phương khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất đối với 606 hồ sơ còn tồn đọng; phối hợp hoàn thiện hồ sơ đo đạc, rà soát nhu cầu và đề xuất vị trí xây dựng khu tái định cư phù hợp.

Trong lĩnh vực môi trường, dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn/ngày tại bãi rác Khánh Sơn có tổng mức đầu tư 2.777 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 theo hình thức đối tác công tư (PPP), hiện đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ môi trường.

Ở khu vực miền núi, dự án trồng cây dược liệu và sản xuất, chế biến sâm tại các xã Trà Tập, Trà Linh, Trà Đốc và Phước Thành có tổng vốn đầu tư dự kiến 10.920 tỷ đồng, do Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải đề xuất. Nhà đầu tư đang phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát diện tích rừng tự nhiên trong phạm vi dự án; hồ sơ tiếp tục được lấy ý kiến, thẩm định, hoàn thiện các điều kiện liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Theo lộ trình, dự án sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý trong năm 2027, triển khai xây dựng hạ tầng, tổ chức trồng sâm Ngọc Linh cùng các loại cây dược liệu giai đoạn 2027 - 2032. Nếu được triển khai đồng bộ, dự án mở ra cơ hội mở rộng quy mô sản xuất dược liệu, thúc đẩy chế biến sâu và phát triển kinh tế cho khu vực miền núi.

Trong số các dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án Phát triển đô thị và kiểm soát ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu phía Nam thành phố có tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2026 - 2032. Dự án hướng đến hoàn thiện hạ tầng đô thị, tăng khả năng thoát nước và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngân hàng Thế giới đã có thư cam kết tài trợ vốn ngày 30/6/2026. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành thủ tục phê duyệt đề xuất khoản vay trong năm 2026, đưa dự án vào cơ chế “Luồng xanh” và dự kiến khởi công vào tháng 1/2028.