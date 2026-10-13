Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án bất động sản mới

Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với một số tỉnh, thành phố. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ đạo quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ đã tập trung triển khai các chính sách phát triển nhà ở theo hướng chú trọng đồng thời nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược cần tập trung phát triển.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với một số tỉnh, thành phố. Ảnh: chinhphu.vn

Đánh giá tình hình hiện nay, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tập trung ở ba vấn đề lớn.

Trước hết, kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê còn thấp. Trong khi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giao cho các địa phương năm 2026 là hơn 97.000 căn, 9 tháng đầu năm, cả nước mới hoàn thành gần 47.000 căn, đạt khoảng 48% kế hoạch.

Thứ hai, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân, nhất là công nhân, người lao động, kể cả một bộ phận cán bộ, công chức. Trong khi đó, lượng bất động sản tồn kho có xu hướng tăng, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn, ảnh hưởng đến sức mua và khả năng hấp thụ của thị trường. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng rà soát đầy đủ lượng bất động sản tồn kho để có giải pháp xử lý phù hợp; đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn tín dụng, nhất là nguồn vốn tín dụng chính sách phục vụ phát triển nhà ở.

Thứ ba, nhiều dự án bất động sản còn tồn đọng, vướng mắc kéo dài, chủ yếu liên quan đến pháp lý, đất đai, tài chính, cần sớm được giải quyết để khơi thông nguồn lực xã hội.

Trao đổi về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc kéo dài, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo của bí thư cấp ủy địa phương theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải được địa phương chủ động giải quyết; những vấn đề thuộc thẩm quyền bộ, ngành phải được các bộ, ngành xử lý; những nội dung thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ hoặc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo để xem xét, giải quyết.

Đối với công tác hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Chính phủ đang thúc đẩy sửa đổi các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án mới.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến hợp lý, xác đáng của các hiệp hội, doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong quý III/2026, cả nước ghi nhận khoảng 92.004 giao dịch bất động sản thành công, bằng 92% so với quý trước. Giá chung cư, đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm so với quý II/2026, song vẫn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn.